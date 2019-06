A. Danko: Ukrajinci chodia do Poľska, my by sme chceli Bielorusov

S úsmevom vravím, že keď Ukrajinci obľubujú Poľsko, my by sme mali radšej vzhliadať k Bielorusom a umožniť im pracovať alebo šíriť ich vzdelanie u nás, povedal Danko na brífingu.

Minsk 3. júna (TASR) – Bielorusko ponúka potenciál na spoluprácu vo viacerých oblastiach, okrem ekonomiky aj vo vzdelávaní a zdravotníctve, najmä vzhľadom na to, že Slovensku bude onedlho chýbať zdravotnícky personál. Po pondelkovom stretnutí s predsedom dolnej komory bieloruského parlamentu Vladimirom Andrejčenkom to povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).



"S úsmevom vravím, že keď Ukrajinci obľubujú Poľsko, my by sme mali radšej vzhliadať k Bielorusom a umožniť im pracovať alebo šíriť ich vzdelanie u nás," povedal Danko na brífingu.



Ako ďalej informoval, bude sa zasadzovať za vzájomné uznávanie diplomov na Slovensku a v Bielorusku a v tejto záležitosti osloví aj ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS).



Predseda Snemovne reprezentantov bieloruského Národného zhromaždenia Vladimir Andrejčenko počas rokovania so slovenskou delegáciou predostrel ambíciu užšej spolupráce Slovenska s Vyšehradskou štvorkou. Danko odpovedal, že ročné slovenské predsedníctvo v zoskupení sa v závere júna skončí, avšak prisľúbil, že o tejto téme bude hovoriť so svojím českým partnerom Radkom Vondráčkom, ktorého krajina v júli preberie predsedníctvo vo V4.



Danko pripomenul, že počas slovenského predsedníctva sa uskutočnilo viacero rozšírených rokovaní krajín V4 na úrovni parlamentov. V rozšírenom formáte figurovalo osobitne Francúzsko, Nemecko či štáty Beneluxu.



"Je dôležité, aby sa V4 prezentovala na bilaterálnej úrovni viac, pretože po tom období, kedy sme mali problém vysvetľovať postoj k migrácii, sa nás niektorí aj v EÚ začali báť," povedal Danko a zdôraznil, že podobné kontakty s Bieloruskom a tiež pobaltskými štátmi "majú svoj význam".



Šéf dolnej komory bieloruského parlamentu ďalej hovoril o rozvoji ekonomickej spolupráce, pričom poukázal na rastúci objem zahraničného obchodu. V roku 2018 dosiahol 218 miliónov dolárov a rastúcu tendenciu podľa neho vykazuje aj v roku 2019.



Predsedníčka skupiny priateľstva so Slovenskom v bieloruskom parlamente Ľudmila Dobrynová, ktorá zároveň riadi výbor pre financie, v rozhovore pre novinárov uviedla, že Bielorusko má záujem o slovenské odborné kapacity v oblasti jadrovej energetiky, pričom Slovensku zase môže ponúknuť produkty svojho strojárskeho či ľanového priemyslu.



Danko poukázal, že podnikateľská spolupráca s Bieloruskom by sa mohla rozvíjať aj v kontexte jeho členstva v Eurázijskej hospodárskej únii, ktorá predstavuje rozsiahly bezcolný priestor.



Predseda slovenského parlamentu počas rokovaní pozval predstaviteľov bieloruského zákonodarného zboru na oslavy 75. výročia SNP do Banskej Bystrice v auguste tohto roku. V rámci pondelkového programu v Minsku si Danko pozrel v múzeu druhej svetovej vojny aj expozíciu venovanú 1. česko-slovenskému partizánskemu oddielu v ZSSR a jeho veliteľovi kapitánovi Jánovi Nálepkovi, ktorého si Bielorusi podľa Danka "veľmi vážia". Pri tejto príležitosti Danko uviedol, že Slováci za posledných 30 rokov zanedbali budovanie podobných inštitúcií.



(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec) l