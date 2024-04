Danko už spoznal trest za nehodu, dva roky nebude šoférovať

Bratislava 26. apríla (TASR) - Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) nemôže po januárovej dopravnej nehode v bratislavskej Dúbravke dva roky šoférovať. Zaplatiť musí aj pokutu. Uviedol to v piatok pri upratovaní Dúbravky, do ktorého sa v súvislosti s nehodou dobrovoľne zapojil.



"Dva roky šoférovať nebudem a zaplatím pokutu," uviedol Danko. Semafor podľa svojich slov zaplatil. Odmieta, že bol v čase nehody pod vplyvom alkoholu. Avizoval, že popoludní zverejní dôkaz, že z miesta incidentu odišiel pre zlomený zub. Nebráni sa zverejneniu videa z nehody.



K dopravnej nehode lídra SNS došlo 11. januára v bratislavskej Dúbravke. Danko mal podľa svojich slov dostať šmyk a naraziť do semafora. Opozícia kritizovala, že odišiel z miesta incidentu. Vec od marca vyšetrovali ako priestupok.