A. Danko v pléne vyhlásil, že nemá úctu voči prezidentke

Bratislava 21. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) nemá úctu voči prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Vyhlásil to v pléne Národnej rady (NR) SR po slovnej nezhode s nezaradeným poslancom Martinom Poliačikom.



"Budem si ctiť prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy," povedal Poliačikovi po tom, ako si vymenili názory v súvislosti s neschválením procedurálneho návrhu nezaradenej poslankyne Veroniky Remišovej.



Na Poliačikovu výčitku reagoval s tým, že voči nemu úctu nemá, ale má ju voči Remišovej. Následne šéf parlamentu vyzval nezaradeného poslanca, aby naňho v pléne nekričal a vyhlásil, že "môže ísť kričať k prezidentke do paláca".



Líder OĽaNO Igor Matovič po konflikte predstúpil pred predsedu parlamentu s papierom, na ktorom bolo napísané "On je ožratý". "Toto, čo ste napísali, je neskutočná drzosť," reagoval Danko a požiadal Matoviča, aby si sadol späť na miesto a bol ticho, že z neho ide zloba. "Som šťastný, že je koniec volebného obdobia a tohto šialenca už nemusím vidieť," dodal na Matovičovu adresu.



Poliačik jeho výrok o prezidentke označil za nepatričný a požiadal ho, aby sa zaň ospravedlnil. K výzve sa pridal aj Matovič. Dankovo vyjadrenie podľa jeho slov nie je hodné druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Poliačik avizoval pre Dankovo vyjadrenie na adresu prezidentky podanie na mandátovo-imunitný výbor.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová nevidí najmenší dôvod na tieto vyjadrenia reagovať. Pre TASR to uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec.