A. Danko: Verím, že sa potvrdí, že som svoju rigoróznu prácu písal sám

Bratislava 4. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) verí, že polícia preukáže, že svoju rigoróznu prácu písal sám. V súvislosti s vyšetrovaním situácie okolo rigoróznej práce a možného plagiátorstva na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici to povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že nie je ani obvinený, ani obžalovaný a v prípade bol vypovedať ako svedok. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová pre TASR potvrdila, že polícia vo veci naďalej koná.



"Som rád, že polícia ozrejmí tieto skutočnosti, že som titul získal legálne. Vyjadrím sa, keď bude výsledok. Neviem viac, sám som zvedavý. Verím, že sa potvrdí, že som prácu napísal, že som na tej skúške bol," tvrdí šéf parlamentu s tým, že v tej dobe nikto nevedel, akú funkciu raz bude zastávať. Tvrdí, že by mu preto nikto skúšku zadarmo nedal.



Skonštatoval, že v tejto súvislosti zrejme niekto podal na polícii podnet na základe medializovaných informácií, aby preverila všetky skutočnosti. K prípadu sa podľa vlastných slov bližšie vyjadrí po ukončení vyšetrovania.



"Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania," povedala pre TASR banskobystrická policajná hovorkyňa. Dodala, že zatiaľ v prípade nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej osobe. Na vyšetrovania upozornil Denník N.



Podozreniami z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB zasadala minulý rok účelová komisia Akademického senátu (AS) UMB. Konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov".