A. Danko volá po konci konfliktu a obnove vzťahov Ruska a Ukrajiny
Danko zároveň zdôraznil, že tento konflikt musí byť pre Slovensko ponaučením.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volá po čo najrýchlejšom ukončení konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Apeluje na obnovu vzťahov medzi krajinami. Upozorňuje tiež na to, že pre Slovensko to má byť ponaučením. Zároveň však zdôrazňuje, že nejde o konflikt SR a nemá sa preto do neho nechať vtiahnuť. Vyplýva to z vyjadrenia Danka vo videu na sociálnej sieti.
„Konflikt musí čím skôr prestať. Musia sa obnoviť vzťahy medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Ukrajina však nie je členským štátom Európskej únie a ani ním nemôže byť. Ukrajina nie je členským štátom NATO a ani ním nemôže byť. Či sa na mňa niekto hnevá alebo nie. V každom prípade som presvedčený, že si zaslúžia úctu všetci tí, ktorí sú obeťami tohto konfliktu, bez ohľadu na to, na ktorej strane konfliktu sú, pretože sú obete. A tí skutoční ľudia, ktorí to spôsobili, tí na nich zarábajú, tí sa tešia, prehlbujú konflikt a bránia podpisu mierových zmlúv,“ skonštatoval.
Danko zároveň zdôraznil, že tento konflikt musí byť pre Slovensko ponaučením. „Je veľmi ľahké vyvolať konflikt medzi Slovákmi a Maďarmi. Pozrime sa do histórie. Máme si mnohé čo vyčítať, mnohé čo odpúšťať, pretože každý národ má svoje vzťahy, históriu, traumy, problémy s územiami, národnostnými menšinami, prisťahovalcami. No napätie a konflikty často vyvolávajú tí, ktorí na konci dňa z toho ťažia. Kto je víťazom tohto konfliktu? Určite to nie je ani Ruská federácia, ani Ukrajina. Rusko stráca kontakty, Ukrajina musela odovzdať svoje nerastné bohatstvo. A zomierajú len Ukrajinci a Rusi,“ podotkol.
Šéf národniarov tiež skonštatoval, že ide o problém Ruska a Ukrajiny, ktorý si musia vyriešiť, a SR ani EÚ by sa do neho nemali nechať vtiahnuť. „A ak si západné štáty myslia, že pomocou Ukrajine jej pomáhajú, opak je pravdou. Dochádza len k zneužívaniu Ukrajincov,“ okomentoval. Hovoril o zneužívaní pomoci a korupcii na Ukrajine. „My malý národ sme pomohli Ukrajine so sumou viac ako štyri miliardy eur. Za to sme mohli mať postavené veľké diaľničné úseky. Za to sme mohli mať postavených 80 nemocníc. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby takéto peniaze išli napríklad na okresné nemocnice a nie mimo územia SR,“ dodal.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.
