A. Danko volá po ráznej zmene rokovacieho poriadku

Bratislava 29. januára (TASR) - Podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko volá po ráznej zmene rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Peter Pellegrini, žiaľ, nezvláda riadenie Národnej rady SR a odmieta reformovať rokovací poriadok tak ako som to urobil ja v roku 2016," povedal Danko. Ide podľa neho o alibizmus.



Šéf národniarov zároveň nesúhlasí s dodatočnými úpravami navrhovanej novely Trestného zákona. Preferuje, aby bola legislatíva schválená v znení, ktoré vlani v decembri odobrila vláda.



"Ja som povedal, že nech schválime zákon, aký prišiel do parlamentu," zdôraznil. Na stole sú podľa neho návrhy na úpravu premlčacích lehôt či hraníc spôsobenej škody. "Nie som zástanca takéhoto prístupu," podotkol s tým, že aj preto nebol prítomný na hlasovaní parlamentu v prvom čítaní.



Predseda NR SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini cez víkend deklaroval, že úpravy navrhovanej novely Trestného zákona reagujú na pripomienky Európskej komisie i Generálnej prokuratúry SR.



Poslanci o novele Trestného zákona rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Minulý týždeň bola posunutá do druhého čítania. Rozprava k návrhu na skrátené konanie trvala tri týždne, pretože sa opozícia vo veľkom počte hlásila do rozpravy. Diskusiu v prvom čítaní koalícia skrátila na 20 hodín. Opozícia takýto postup kritizovala. Novelu v prípade jej schválenia plánuje napadnúť na Ústavnom súde SR.