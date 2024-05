A. Danko vyjadril podporu Smeru a premiérovi, verí vo vyšetrenie

Bratislava 15. mája (TASR) - Podpredseda parlamentu a líder koaličnej SNS Andrej Danko vyjadril podporu strane Smer-SD aj premiérovi Robertovi Ficovi, ktorého v stredu postrelili. Danko verí, že okolnosti sa vyšetria. Je podľa neho zrejmé, že ide o výsledok spoločenského konfliktu.



"Stále sa mi nechce veriť tomu, že by v spoločnosti bol niekto ochotný prekročiť takéto hranice. Pre mňa je zrejmé, že je to výsledok spoločenského konfliktu, a to musí skončiť," vyhlásil Danko. Želá Ficovi, aby túto situáciu zvládol. V mene SNS odsúdil grobianstvo v spoločnosti, ktoré podľa neho muselo vyeskalovať do takejto situácie.



Danko na tlačovej konferencii doplnil, že pre SNS sa v tejto etape začína politická vojna. "A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládneme, ale budú tu zmeny," uviedol s tým, že pôjde o zmeny smerom k médiám. "Verím, že aj s novým prezidentom Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom urobíme zákonné zmeny, tak ako v RTVS. Garantujem vám, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo," vyhlásil. Opozícii odkázal, nech rešpektuje výsledky volieb. Útok označil za výsledok nenávisti v spoločnosti a chrapúnstva. Vyčíta médiám, že "idú" po politikoch.