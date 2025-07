A. Danko vyzýva prezidenta, aby ukončil výcvik a prestal so šaškovaním

Bratislava 12. júla (TASR) - Predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby skončil výcvik v Národných obranných silách a vrátil sa do Prezidentského paláca. Je presvedčený, že Slovensko potrebuje prezidenta inde. Spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) by mal napríklad zabojovať proti podpisu sankčného balíka proti Rusku. Uvádza to vo videu na sociálnej sieti.



„Vráťte sa do Prezidentského paláca, na to vás ľudia zvolili. Plňte si svoje povinnosti a prestaňte s tým šaškovaním,“ odkazuje Danko s tým, že dva týždne cvičiť a tváriť sa, že je všetko v poriadku, považuje za „veľmi plytké“.



Prezident mal podľa neho radšej zabojovať, aby nebolo Slovensko zaviazané vyčleniť na obranu päť percent HDP, prípadne mal zabojovať ako španielsky premiér proti zbrojeniu a získať výnimku. Rovnako by mal spolu s premiérom zabojovať o to, aby Slovensko nemuselo podpísať ďalší balík protiruských sankcií.



Prezident by mal zároveň podľa Danka povedať, prečo nebol vojakom, či mal modrú knižku, alebo bol vážne chorý. Ak bol vážne chorý, nerozumie, ako môže byť vojakom teraz. A ak sa tomu vyhol, nemá morálne právo z takej vážnej akcie, ako je nábor národných ozbrojených síl, robiť „šou na úrovni Farmy.“ Nevie si predstaviť, ako by prezident po dvoch týždňoch výcviku bránil krajinu.



Danko opätovne spomenul aj tému návratu k základnej vojenskej službe.



Na výcviku pre Národné obranné sily (NOS) sa v aktuálnom turnuse zúčastňuje aj prezident. Podľa svojich slov nebude mať žiadne mimoriadne podmienky ani špeciálne zaobchádzanie. Je pripravený zostať vo výcvikovom centre celých 14 dní. Ako poukázal, prezidentské povinnosti je schopný vykonávať aj odtiaľ.



UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať stanovisko prezidenta SR.