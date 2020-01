A. Danko: Ak napätie v Iraku eskaluje,otvoríme otázku stiahnutia vojsk

Bratislava 4. januára (TASR) - V prípade eskalácie napätia v Iraku je SNS pripravená otvoriť otázku možného stiahnutia slovenských vojakov z misie v predmetnom regióne. V súvislosti so situáciou po zabití iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, dlhoročného veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, to uviedol predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.



Šéf národniarov je v prípade piatkového (3. 1.) incidentu stotožnený s názorom ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, považujúceho útok za porušenie medzinárodného práva. "V tejto chvíli nemôžeme mlčať. Európska únia musí jednotne ukázať USA svoj postoj. Riskovať takýmito akciami teroristický protiútok a ohrozovať aj Európu je zo strany USA nezodpovedné a neskutočný hazard so svetovým mierom," vyjadril sa predseda NR SR, ktorý na reakciu vyzýva aj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).



Danko avizuje aj iniciovanie prípadného kroku na úrovni parlamentu. "Ak prezidentka SR, predseda vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR budú opätovne mlčať, tak navrhnem uznesenie Národnej rady, v ktorom bude jasne deklarované odsúdenie takéhoto konania, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje bezpečnosť členských štátov EÚ," spresnil šéf slovenského parlamentu.



Iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabila pri leteckom útoku v piatok (3. 1.) skoro ráno v irackom Bagdade americká armáda na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa.



Ministerstvo obrany USA uviedlo, že Solejmání aktívne rozvíjal plány na útoky proti americkým diplomatom v Iraku a celom regióne. Solejmáního tiež obvinilo z toho, že schvaľoval útoky proti veľvyslanectvu Spojených štátov v Bagdade začiatkom tohto týždňa.



V nadväznosti na aktuálnu situáciu v Iraku už NATO pozastavilo výcvikovú misiu a plnenie operačných úloh. V rámci misie je v krajine aktuálne sedem slovenských vojakov, ktorí doteraz plnili predovšetkým úlohy v oblasti výcviku a poradenstva miestnych bezpečnostných síl vo výcvikových strediskách. Slovenský rezort obrany informoval, že slovenskí vojaci sú v poriadku a pripravení splniť prípadné evakuačné pokyny v zmysle rozhodnutia velenia NATO.