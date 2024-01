A. Daško: Na odstránenie dvojzmennosti škôl pôjde asi 120 miliónov eur

Bystrany 22. januára (TASR) - Cieľom nového splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška je odstrániť dvojzmennú prevádzku škôl a rozšíriť ich kapacity v súlade s tzv. 3D princípmi. Uviedol to v pondelok po skončení rokovania s 50 starostami na tlačovej konferencii v obci Bystrany, okres Spišská Nová Ves. V tejto súvislosti chce zosúladiť spoluprácu s rezortom školstva. Na tento zámer pôjdu desiatky miliónov eur.



Aktuálne je na Slovensku viac ako 50 obcí, kde sa musia žiaci deliť na dve zmeny. "Musíme byť súčinní a ísť v jednej línii s Ministerstvom školstva SR, keďže sa musí dodržiavať princíp 3D, aby sme rómsku komunitu dostali čo najbližšie k majorite. Sú však lokality, kde je 90 percent Rómov, a tam sa to logicky nedá uplatniť. My musíme zabezpečiť vzdelávanie, pretože nám to zákon prikazuje, a čo je teraz lepšie - nepostaviť žiadnu školu, alebo ju postaviť v blízkosti osady?" skonštatoval Daško.



Konkrétne v škole v Bystranoch je aktuálne viac ako 400 žiakov. Starosta obce Gejza Kandráč skonštatoval, že dvojzmennosť im spôsobuje veľa problémov. Rodičia sa podľa neho boja najmä o bezpečnosť detí, ktoré chodia domov zo školy potme.



Daško dodal, že v rámci Plánu obnovy a odolnosti je na odstránenie dvojzmennosti vyčlenených približne 120 miliónov eur. Pri udeľovaní prostriedkov budú podľa neho uprednostnené obce, ktoré majú pripravený projekt, vydané stavebné povolenie a vyrovnané pozemky. Jednou z takých obcí sú aj Bystrany. Kandráč priblížil, že majú v pláne postaviť nový školský pavilón s jedálňou, triedami a materskou školou, čím by sa dvojzmennosť odstránila. Na výstavbu budú podľa starostu potrebovať približne osem miliónov eur.



Daško zároveň predstavil stav aktuálnych a plánovaných opatrení úradu pre obce v Atlase rómskych komunít a pre ostatné obce. Úrad chce zreálniť pomoc obciam s prítomnosťou rómskych a marginalizovaných rómskych komunít skutočnými opatreniami. Dôležité podľa splnomocnenca je upraviť legislatívu tak, aby bolo možné vyrovnať pozemky na účely výstavby škôl, bývania a infraštruktúry. Pracovať chce aj na zmene zákona o verejnom obstarávaní. "Dostávame sa do situácií, že po audite dochádza ku korekciám pri financovaní projektov. Napríklad v obci Stráne pod Tatrami majú banálny problém a dostali tam 100-percentnú korekciu, čo automaticky znamená ísť do nútenej správy," zdôraznil. Jeho cieľom je prepojiť systém nájomného bývania so zamestnávaním Rómov v sociálnych podnikoch.