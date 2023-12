A. Daško: Na projekt občianske a preventívne služby zvýšili financie

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - Navýšením financií pre projekt Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS) z 50 miliónov eur na 82 miliónov bude možné zo zdrojov EÚ podporiť aj tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy, ale ich žiadosti neboli schválené v prvom hodnotiacom kole. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov určených na výzvu. Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.



V takzvanom zásobníku projektov tak skončilo 135 žiadostí samospráv, medzi nimi napríklad Brezno, obce Telgárt, Šumiac, Žehra, Bystrany, ale aj košický Luník IX., kde prevahu tvoria rómski občania a občianske hliadky sú pre nich dôležité pri udržiavanie poriadku a bezpečnosti.



"Musím uznať, že projekt miestnych občianskych hliadok je úspešný. Bolo na to vyalokovaných 50 miliónov eur. Výzva však zostala pre samosprávy otvorená ešte 3,5 mesiaca, a teda aj v čase, keď už žiadne finančné prostriedky neboli, o čom samosprávy nemali ako vedieť," vysvetlil Daško. Z vyše 400 žiadostí boli financie schválené takmer 250 samosprávam. Na ostatné už peniaze neboli.



Hliadky sú podľa Daška potrebné, pretože sú efektívne pri udržiavaní poriadku a bezpečnosti. "Išiel som za premiérom a povedal som mu, aký je problém, ani na chvíľu nezaváhal a povedal, že peniaze nájdeme, aby sme podporili samosprávy," zdôraznil.



Podľa neho do polovice, najneskôr do konca februára by si doteraz "neúspešné" samosprávy mali nájsť finančné prostriedky na účte. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity vykoná v najbližšom čase ďalšie kroky vedúce k prehodnoteniu žiadostí zaradených do zásobníka projektov. Žiadateľov budú informovať o potrebných krokoch.