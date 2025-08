A. Daško: Tragédia rómskeho holokaustu nesmie upadnúť do zabudnutia

Bratislava 2. augusta (TASR) - Deň tragédie, pri ktorej zahynulo v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau takmer 3000 Rómov, nesmie upadnúť do zabudnutia. Na sociálnej sieti to v súvislosti s Pamätným dňom rómskeho holokaustu vyhlásil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.



„Rómsky holokaust je dodnes často prehliadanou súčasťou druhej svetovej vojny. No pravda o ňom musí zaznievať jasne z úcty k pamiatke tých, ktorí sa stali obeťami nacistickej nenávisti a zvrátenej ideológie,“ zdôraznil.



Pripomenul, že vyvražďovanie Rómov bolo súčasťou ideológie rasového riešenia, ktoré malo podľa nemeckých predstáv nasledovať po tzv. konečnom riešení židovskej otázky. „A hoci ide o historické udalosti z obdobia 2. svetovej vojny, téma rómskeho holokaustu a boja proti rasizmu je aktuálna dodnes, napriek tomu, že genocída Rómov je často zľahčovaná, ignorovaná, popieraná alebo tabuizovaná,“ upozornil splnomocnenec. „Nenávisť má totiž iba nové formy a podoby a udalosti po celom svete dokazujú, ako rýchlo možno prejsť od populizmu k extrémizmu a od nenávistných prejavov k vraždeniu,“ vysvetlil.



Verí, že cestou k zastaveniu šíriacej sa nenávisti je aktívna účasť pri zlepšovaní postavenia Rómov v spoločnosti a umocnení pokojného spolunažívania a vzájomného rešpektovania všetkých menšín. Za zásadné považuje v tejto súvislosti vzdelávanie o holokauste, považuje ho za účinný nástroj v boji s rómskym rasizmom, antisemitizmom, predsudkami a nenávisťou.



Daško vo svojom statuse neopomenul ani spoluzodpovednosť Slovenska za tragické udalosti rómskeho holokaustu počas 2. svetovej vojny, vrátane aktívnej spolupráce predstaviteľov vtedajšieho režimu na politike rasového prenasledovania. „To je fakt, ktorý si musíme ako spoločnosť úprimne priznať a poučiť sa z neho,“ uviedol.



Pripomenul, že Slovensko je krajinou mnohých kultúr, jazykov a príbehov a tvoria ho aj Rómovia, ktorí v krajine žijú.“ Kultúra Rómov je súčasťou našej identity a história Rómov je súčasťou našej zodpovednosti,“ poznamenal Daško.



Pamätný deň rómskeho holokaustu je preto podľa neho aj o odhodlaní. „O záväzku, že nedovolíme, aby sa rasizmus, nenávisť a diskriminácia stali znovu normou. Je o solidarite medzi ľuďmi bez ohľadu na pôvod, farbu pleti, náboženstvo či jazyk,“ napísal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.



Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000.