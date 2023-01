A. Doležal: Koncepcia výstavby diaľnic a ciest v SR sa stále menila

Bratislava 1. januára (TASR) – Koncepcia výstavby diaľnic a ciest na Slovensku sa neustále menila. Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry presadený na úrovni vlády však má vniesť do výstavby kľúčovej cestnej infraštruktúry poriadok. V súvislosti s 30. výročím vzniku Slovenskej republiky to pre TASR uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"V uplynulých troch dekádach sa napríklad súvislá diaľničná sieť rozrástla od Bratislavy po Žilinu i Banskú Bystricu, prepojené sú Liptov s Prešovom a Košicami, vybudovali sa viaceré obchvaty miest. Bohužiaľ, ešte stále nemáme diaľnicu z Bratislavy do Košíc," zhodnotil Doležal.



Poukázal na zmeny v koncepcii výstavby diaľnic a ciest v priebehu rokov. Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry však už hovorí o tom, ako sa budú stavať v najbližších rokoch kľúčové cesty. Po vzore cestného harmonogramu rezort dopravy pripravil podobný dokument aj pre železnice.



"Zásadným míľnikom bolo rozdelenie železníc na osobnú dopravu, nákladnú dopravu a správu infraštruktúry. Od roku 2012 začali prichádzať na naše trate noví dopravcovia, no dovolím si tvrdiť, že moji predchodcovia nemali jasný plán liberalizácie," podotkol Doležal. Za veľkú vec považuje plán dopravnej obslužnosti a nový reformný grafikon. "Iné krajiny pristúpili k takejto reformnej zmene už pred 30 rokmi, my sme výrazne zaostali," dodal.