A. Doležal nemá chuť podať demisiu, je znechutený zo súčasného stavu

Bratislava 24. marca (TASR) - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) "nemá chuť" podať demisiu. Je však znechutený a unavený z koaličnej krízy. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády.



Doležal je momentálne dočasne poverený riadením ministerstva hospodárstva aj ministerstva práce. Vysvetlil, že po demisii ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) mu zavolala prezidentka Zuzana Čaputová so žiadosťou o dočasné riadenie ministerstva. "Pani prezidentke sa nehovorí nie, ak vás požiada, poverí, vyjadrí vám podporu a dôveru, tak v tomto prípade to bolo logické a v poriadku," podotkol. Prevzatie ministerstva hospodárstva po Richardovi Sulíkovi (SaS) bolo podľa neho iné, išlo o dôveru a kontinuitu v rezorte.



Doležal zároveň poukázal na to, že reálne neriadi tri ministerstvá naraz a riadenie dvoch rezortov je dočasné. Deklaruje, že sa stopercentne venuje najmä svojmu ministerstvu dopravy. "Na ostatných rezortoch sú funkčné štruktúry, štátni tajomníci, riaditelia, generálni riaditelia. Tie rezorty ďalej šliapu," povedal Doležal s tým, že každé ministerstvo musí mať formálne hlavu.



Minister dopravy chce, aby bola vláda a parlament čo najskôr v normálnom režime, aby sa mu darilo presadzovať jeho zámery a zákony.