Hlina bude kandidovať na podpredsedu KDH, ak ho Majerský navrhne

Bratislava 13. júna (TASR) - Ak by Alojza Hlinu navrhol na post podpredsedu mimoparlamentného KDH súčasný podpredseda Milan Majerský, tak by kandidoval. Povedal to pre TASR v súvislosti s jeho ďalším pôsobením v hnutí. Majerský je zatiaľ jediným oficiálnym kandidátom na šéfa KDH. Kresťanskí demokrati si budú voliť nového predsedu a vedenie na sneme, ktorý sa má konať 22. augusta v Ružomberku.



"Čo sa týka môjho prípadného kandidovania na akúkoľvek funkciu na sneme KDH, v prípade, že ma Milan Majerský navrhne na podpredsedu, návrh prijmem a na funkciu podpredsedu budem kandidovať," povedal Hlina pre TASR.



Majerský ešte nevie, či Hlinu navrhne do vedenia hnutia. "Na základe analýzy výsledku volieb, ktorú si musím preštudovať, a tiež komunikácie s tímom, ktorý ma podporuje, sa rozhodnem, či Alojza Hlinu navrhnem alebo nenavrhnem na funkciu podpredsedu," uviedol s tým, že exšéfa KDH si váži za to, čo pre hnutie urobil. Pripomenul zároveň, že návrh na funkciu podpredsedu môže podať každý delegát snemu.



Členovia KDH sa počas najbližších dvoch mesiacov stretnú na 79 okresných snemoch, na ktorých sa budú voliť delegáti na celoslovenský snem. "Na post šéfa strany môže kandidovať každý člen a svoju kandidatúru môže ohlásiť aj priamo na sneme," uviedol Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.