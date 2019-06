A. Hlina: Rozhodnutie súdu v kauze Pečniansky les je škandalózne

Predseda KDH Poukazuje na viaceré porušenia zákona pri zámene pozemkov.

Bratislava 13. júna (TASR) - Rozhodnutie v kauze Pečnianskeho lesa označil predseda KDH Alojz Hlina za bezprecedentné a škandalózne. Dúfa, že štátny podnik Lesy SR sa voči rozsudku odvolá. Poukazuje na viaceré porušenia zákona pri zámene pozemkov.



"Došlo k bezprecedentnému rozhodnutiu súdu. Ako potom chcete od ľudí, aby verili štátu, aby verili spravodlivosti," povedal Hlina. Tvrdí, že pri zámene lesov bola hodnota pozemkov nepomerná. Tvrdí, že podľa zákona môže k zámene dôjsť len ak rozdiel medzi hodnotou pozemkov nie je vyšší ako desať percent. "V prípade Pečnianskeho lesa je viac ako zrejmé, že zákon dodržaný nebol," zdôraznil Hlina.



Dodal, že v zmysle zákona sa môže za účastníka právneho aktu podpisovať len oprávnená osoba, čo podľa neho rovnako dodržané nebolo a súd netrval na tom, aby to bolo preukázané.



Zdôraznil tiež, že na to, aby štátne lesy mohli zameniť Pečniansky les, museli mať predchádzajúci súhlas ministerstva pôdohospodárstva. "Štátne lesy podpísali zámennú zmluvu 23. novembra 2008. Súhlas bol podpísaný 24. novembra 2008, mimochodom, súhlas podpisovala neoprávnená osoba, čiže ide o jednoznačný rozpor so zákonom," podotkol Hlina.



Štátny podnik Lesy SR ako žalobca vo štvrtok po druhý raz neuspel na Okresnom súde (OS) Bratislava II v spore o bratislavský Pečniansky les. Žalovaným bolo občianske združenie (OZ) Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného sporu bola zámenná zmluva medzi oboma stranami z roku 2009.



"Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcov jedna a dva. Neprimerané právne úkony nemajú za následok neplatnosť zmluvy. Súd vychádzal zo zákona o lesoch," uviedla v zdôvodnení verdiktu sudkyňa OS BA II, ktorá vo štvrtok vyhlásila dokazovanie za ukončené.



Spor sa týka výmeny pozemkov pod Pečnianskym lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke. K výmene došlo medzi štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a občianskym združením Človek a strom. Štátny podnik v tomto prípade namieta, že hodnota zamieňaných pozemkov štátu je nepomerne vyššia oproti zamieňaným pozemkom združenia. Zmluva však bola podľa združenia uzatvorená v súlade s platnými právnymi predpismi, preto považuje žalobu za nedôvodnú.



Pečniansky les sa nachádza na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu. Je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou. Hlavné mesto v druhej polovici apríla uviedlo, že pozorne sleduje tento proces.