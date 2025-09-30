< sekcia Slovensko
A. Hollandová odpremiéruje v Bratislave svoj nový film Franz
Franza Kafku hrá Idan Weiss.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Svetoznáma režisérka Agnieszka Hollandová (Hranica, Šarlatán, Cez kosti mŕtvych) odpremiéruje v utorok v Bratislave svoj nový film Franz. Česko-nemecko-poľská koprodukčná snímka je venovaná jednému z najvplyvnejších spisovateľov 20. storočia Franzovi Kafkovi. Do slovenských kín ju uvedie distribučná spoločnosť Continental film od 2. októbra.
„Agnieszka sa rozhodla film nakrúcať tak, aby sme verne zachytili Kafkovu osobnosť, jeho dielo aj dobu, v ktorej žil. Preto sa vo filme hovorí tak, ako sa hovorilo vtedy, teda po česky a po nemecky. A preto Franza Kafku stvárňuje nemecký herec Idan Weiss,“ približuje producentka Šárka Cimbalová. „Franz bol v podstate človekom tretieho tisícročia a dnešnej generácii je oveľa bližší než tej svojej,“ dodala.
Jej slová potvrdzuje sama režisérka a scenáristka. „Dá sa povedať, že Franz Kafka sa dnešnej generácii veľmi podobá. Na jednej strane jeho rôzne strachy, tiky, úzkosti, vzťah k vlastnému telu, k budúcnosti, to všetko z neho robí moderného človeka. A potom aj fakt, že radšej komunikoval písomne než osobne,“ vysvetlila 76-ročná Agnieszka Hollandová. Myslí si tiež, že Kafka mal odpor k niečomu definitívnemu a všetko nechával určitým spôsobom nedokončené a otvorené. „Je veľa vecí, ktoré ho robia súčasným a moderným,“ dodáva na Oscara trikrát nominovaná filmárka.
Franza Kafku hrá Idan Weiss. Medzinárodné aj české herecké obsadenie ďalej tvoria Jenovéfa Boková, Ivan Trojan, Josef Trojan, Stanislav Majer, Vladimír Majerský, Peter Kurth, Katharina Stark, Juraj Loj, Sandra Korzeniak, Carol Schuler, Jan Budař, Emma Smetana, Sebastian Schwarz, Aaron Friesz a ďalší.
