A. HRNKO: Členovia výboru vyslovili dôveru v NAKA pri obvinení Fica

Bratislava 10. decembra (TASR) – Členovia brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR vyslovili dôveru v postupy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri obvinení predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Po zasadnutí výboru to uviedol jeho predseda Anton Hrnko (SNS). Člen výboru a poslanec NR SR Ľubomír Galko (nezaradený) hodnotil utorkový výbor negatívne a uviedol, že ak poslanci Smeru chceli prokurátora zastrašovať a na výbore riešili jeho kariéru a štúdium, tak to považuje za neprípustné.



"Všetci členovia výboru jednoznačne vyslovili dôveru v postupy, ktoré zvolila NAKA, a aj policajný zbor vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú týchto záležitostí. Keďže vec ešte nie je procesne ukončená, nebudem ďalej hovoriť o týchto záležitostiach," priblížil Hrnko.







Doplnil, že policajný prezident Milan Lučanský všetky procesné veci týkajúce sa obvinenia vysvetlil. Priblížil, že na výbor bol pozvaný aj generálny prokurátor, ktorý sa však z procesných dôvodov ospravedlnil. Podľa Hrnkových slov nechcel komentovať živú vec a nepovažuje to za vhodné.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) spolu s policajným prezidentom Milanom Lučanským zdôraznili, že výbor bol vo vyhradenom režime a nechceli sa preto vyjadrovať. "Pod mojím vedením nedopustím, aby sa konalo nezákonne," zdôraznil Lučanský, ktorý nechcel komentovať okolnosti a politické vyjadrenia v súvislosti s Ficovým obvinením.



Galko podotkol, že poslanci Smeru-SD prišli na výbor bez uznesenia. "Nevedeli, čo chcú. Okrem toho, že chceli zastrašovať vyšetrovateľov a hlavne prokurátora. Pokladám to za absolútne neprípustné, aby predostierali argumenty, že malo sa počkať po voľbách a nie tri mesiace pred voľbami a že toto sa nemôže robiť bývalému trojnásobnému predsedovi vlády," tvrdí.



Lučanský podľa Galka reagoval na argumenty poslancov Smeru-SD správne. "Povedal, že oni si svoju robotu musia robiť, či sú voľby alebo nie sú voľby," tvrdí Galko. Rovnako považuje za správne, že prokurátor na výbor neprišiel. Nemal by byť podľa neho pod politickým tlakom.







Člen výboru a poslanec Jaroslav Baška (Smer-SD) skonštatoval, že proces obvinenia im bol vysvetlený, s výsledkom sú spokojní. Dodal, že Lučanský výbor ubezpečil aj o tom, že sa riešia i ďalšie kauzy a ku všetkým sa pristupuje rovnako. Mimoriadny výbor nepovažuje za neštandardný, pretože v minulosti bolo viacero takýchto rokovaní aj o živých veciach.



Zároveň poukázal na nedostatky v legislatíve, ktorá sa často vysvetľuje subjektívne a treba ju spresniť. "Pri týchto výrokoch je to diskutabilné," dodal.



Zvolanie výboru iniciovali poslanci Smeru-SD, chceli sa pýtať na okolnosti obvinenia voči Ficovi. Samotné obvinenie označili za súčasť sústredeného útoku na stranu, ako aj na osobu jej predsedu.



Vyšetrovateľ NAKA obvinil expremiéra z troch trestných činov. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.