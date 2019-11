A. Hrnko: O mier sa treba snažiť, štáty by mali hľadať cesu k sebe

Bratislava 11. novembra (TASR) - O mier sa treba snažiť a rokovať o mieri s tými, ktorí sú ochotní. Štáty by mali hľadať cestu k sebe, nie od seba. Povedal to poslanec Národnej rady SR Anton Hrnko (SNS) na pietnom akte na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany v Bratislave.



"Každá vojna nakoniec skončí mierovým rokovaním. Načo sú potom vojny? Treba sa snažiť o mier," povedal Hrnko. Podotkol tiež, že sa treba snažiť o to, aby vojnoví veteráni neexistovali. Nemali by vznikať takí, ktorí sa zabíjajú v nezmyselných vojnách. V tých, ktoré neprinášajú nič dobré a nič pre budúcnosť ďalších generácií.



"Máme aj novodobých veteránov, takých, ktorí šli brániť mier v mene SR proti tým, ktorí si mier neželali," pripomenul Hrnko. Slovensko musí byť ostražité a musí sa snažiť o to, aby vojenských cintorínov bolo v budúcnosti čo najmenej, podotkol na záver.