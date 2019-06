Ministerky navštívili dievča zranené pri streľbe na Obchodnej ulici

Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici.

Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v nemocnici navštívili dievča, ktoré bolo zranené pri piatkovej (31. 5.) streľbe na bratislavskej Obchodnej ulici. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informoval Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s tým, že keďže ide o maloletú pacientku, o jej zdravotnom stave nemôže poskytovať informácie.



Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy. Polícia ho následne dostihla na Obchodnej ulici, na výzvy policajtov nereagoval. Na jeho zastavenie použili služobnú zbraň. Pri zásahu poranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.



Dvaja muži, ktorí boli po incidente privezení do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), sú po operácii v stabilizovanom stave. Jeden pacient však i naďalej zostáva v umelom spánku a pod dohľadom lekárov. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.