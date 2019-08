VIDEO: Kalavská a Pellegrini spustili búracie práce na Rázsochách

Premiér Peter Pellegrini smeruje do v kabíny bagra, aby spustil búracie práce na skelete nemocnice na bratislavských Rázsochách v utorok 13. augusta 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. augusta (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) spustili v utorok búracie práce na skelete nemocnice na bratislavských Rázsochách.uviedla Kalavská s tým, že súčasťou komplexu budú kvalitné podmienky na vedu, výskum a vzdelávanie.Aj podľa premiéra je utorok výrazným míľnikom na ceste k novej nemocnici.doplnil predseda vlády.Na Rázsochách má vyrásť nová Univerzitná nemocnica Bratislava. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo na konci mája verejné obstarávanie na komplexnú prípravu projektu. Predpokladaná hodnota zákazky je 17,5 milióna eur.Univerzitná nemocnica má byť podľa rezortu zdravotníctva centrom excelentnosti, poskytovať bude komplexné služby v liečebno-preventívnej starostlivosti. Odhadovaný náklad na novú nemocnicu je v koncepcii schválenej vládou SR stanovený na 263 miliónov eur. V sume sú zahrnuté búracie práce či projektová príprava - ako medicinálne plánovanie, architektúra a projekcie.S búraním skeletu sa malo začať pôvodne už na jeseň minulého roka. Voči tendru za viac ako 17,5 milióna eur bez DPH však podala na Úrad pre verejné obstarávanie námietky talianska spoločnosť Despe, ktorá v ňom neuspela. Týkali sa najmä toho, či je možné znovu použiť 100 percent materiálu zo zbúraného skeletu a základov, ako to deklaroval Metrostav.Ten predložil ponuku za viac ako 10,69 milióna eur a hovorí o 100-percentnej recyklácii a opätovnom využití stavebných materiálov. Firma Despe sa uchádzala o tender spolu so slovenskou spoločnosťou Doprastav s ponukou za viac ako 10,66 milióna eur, recyklovala by 71 percent pôvodného stavebného materiálu. O zákazku súťažil aj slovenský tandem Strabag - Destroy s ponukou za viac ako 10,08 milióna eur, recykloval by desať percent stavebného materiálu.Novú nemocnicu v Bratislave v lokalite Bory stavia aj finančná skupina Penta. Premiér už v apríli pripustil, že nová štátna univerzitná nemocnica by za tou súkromnou na Boroch mohla meškať asi dva roky. Postavená by tak mohla byť "podľa optimistických odhadov ministerstva zdravotníctva" okolo roku 2024. Pellegrini tvrdí, že štátna nemocnica bude lepšia ako tá súkromná.