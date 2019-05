Kalavská rokovala s VšZP a nemocnicami, pacient nemá byť rukojemníkom

Malé a stredné nemocnice momentálne odmietajú zmluvy, ktoré im ponúka štátna VšZP. Žiadajú od nej viac peňazí na sociálne balíčky.

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD) záleží na tom, aby mal pacient dostupnú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Vyhlásila to po stredajšom stretnutí na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Asociácie nemocníc Slovenska (ANS).



"Šéfka rezortu zdravotníctva si vypočula obe strany, pričom vedenie poisťovne na stretnutí ubezpečilo, že bude robiť všetko pre to, aby bol sociálny zmier," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. "Ministerka zdravotníctva sa bude o situáciu pravidelne zaujímať a apeluje na obe strany, aby do rokovaní nevťahovali pacienta ako rukojemníka," doplnila.



Malé a stredné nemocnice momentálne odmietajú zmluvy, ktoré im ponúka štátna VšZP. Žiadajú od nej viac peňazí na sociálne balíčky. Predseda ANS Marián Petko ocenil snahu ministerky. "Oznámila nám, že ako jediný akcionár obnovuje rokovania s ANS za VšZP," uviedol Petko s tým, že na ministerstve sa majú stretnúť ešte v stredu.



Ak nemocnice nepodpíšu nové zmluvy s VšzP, od júla by poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť. Konflikt s ANS je o nedorozumení, ktoré je potrebné si vydiskutovať, tvrdí generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.