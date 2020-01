A. Kalavská: Zdravotníctvo je starý tanker, nie krásna výletná loď

Bratislava 29. januára (TASR) – Bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská si myslí, že slovenské zdravotníctvo je starý tanker. V stredu na konferencii tieňových ministrov zdravotníctva s názvom Stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva pre roky 2020 až 2024 povedala, že slovenské zdravotníctvo "nie je krásna luxusná výletná loď, s ktorou sa dá vyraziť do Karibiku".



"Je to polorozpadávajúci sa tanker. Máte nejaký status quo a v tej realite, ktorá v súčasnosti existuje, sa musíte pokúsiť nájsť najlepšie riešenie. Nie ideálne, najlepšie. Pri súčasnom stave financií, personálu, demografickej krivky, chorobnosti, zvyklostí, aké má slovenský národ, musíte brať do úvahy, čo existuje, a z tohto urobiť najlepšie možné riešenie," komentovala s dôvetkom, že rozhodovania sú vždy o kompromisoch, ktoré je človek schopný urobiť za cenu vyššieho dobra.



Prítomných diskutujúcich vyzvala, aby mali nielen víziu, ale aj odvahu robiť zmeny. "Bohužiaľ, bola som svedkom toho, že Slovensko nemá odvahu robiť zmeny. Stále sa krútime okolo nejakého bodu, doprava, doľava a prestupujeme. Ja neviem, či vy máte chuť prestupovať ďalších päť až desať rokov," povedala Kalavská s tým, že každý jeden zákon je novelizovateľný a každú vyhlášku je možné prerobiť. "Len treba už niečo spraviť. Treba dať ľuďom víziu, že konečne budú mať niečo v rukách," zdôraznila.



Na margo reformy zdravotníckeho systému, pre ktorý sa Kalavská napokon aj rozhodla v decembri 2019 odstúpiť z funkcie vedenia rezortu zdravotníctva, poznamenala, že bola rámcom, ktorý bol napĺňaný vyhláškami. Stále si myslí, že projekt stratifikácie bol odpoveďou na mnohé problémy slovenského zdravotníctva. "Bol to zákon, ku ktorému sú napísané mnohé podzákonné normy. Mnohé sú hotové, alebo pred dokončením. Je tam revízia ambulantnej siete. Po dohode so stranami OĽaNO a SaS sú tam zadefinované čakacie doby. Je tam veľmi veľa vykonávacích predpisov, ktoré ten materiál robia komplexným a prelomovým," prízvukovala.



Diskutujúcich sa opýtala, či sa naozaj niekedy naplnili vízie, ktoré boli na kongrese prezentované. "Nakoniec z toho najlepšieho receptu nezostalo nič. Zostala vysoká úmrtnosť slovenských pacientov či preplnené nemocnice," skonštatovala Kalavská, ktorá vyzvala na takú zmenu, ktorá by sa konečne podarila naplniť.



Konferencia ponúkla priestor politickým stranám a hnutiam prezentovať svoje názory a vízie týkajúce sa budúcnosti slovenského zdravotníctva a diskutovať na túto tému s prítomnými zdravotnými odborníkmi. Hlavným organizátorom podujatia bola 1. lekárnická akciová spoločnosť Unipharma spolu s Univerzitnou nemocnicou Martin, Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou súkromných lekárov Slovenska.