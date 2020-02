A. Kiska podá pre video o jeho pozemkovom spore trestné oznámenie

Bratislava 13. februára (TASR) – Líder mimoparlamentnej strany Za ľudí a exprezident Andrej Kiska podá v piatok (14. 2.) trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie v súvislosti so zverejneným videom, na ktoré viaceré médiá upozornil anonym. Informoval o tom na sociálnej sieti. Aktérmi videa sú svedok z jeho procesu v kauze pozemkov Michal Šuliga a Milan Reichel spájaný s popradským podsvetím.



„Je to primitívne video dvoch veľmi zlých a nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia za rôzne podvody. Obaja rozprávajú podľa zjavne predpripraveného scenára a je to až tragikomické,“ reagoval Kiska. Tvrdí, že Reichela nikdy nevidel a od Šuligovej firmy kupoval pozemky na základe inzerátu uverejneného v novinách, ktorý aj v statuse uverejnil.



Video si exprezident spojil s údajným výrokom predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý mu mal „sľúbiť pomstu a útoky“, ak ho nevymenuje za predsedu Ústavného súdu.



Vo videu sa Šuliga a Reichel rozprávajú o Kiskovej kauze s pozemkami vo Veľkom Slavkove, ktorá sa dostala na súd. Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. Šuliga bol jedným zo svedkov. Vo videu tvrdí, že Kiska vedel, že sa mu predáva nezákonne vydržaný pozemok a že mu „držal stranu“. Vo svojom zdôvodnení rozsudku sudca Miroslav Radačovský uviedol, že Kiska nadobúdal pozemok v dobrej viere a nemohol vedieť, že bol získaný nezákonne.



Polícia zatiaľ na otázky TASR v súvislosti so zverejneným videom nereagovala.