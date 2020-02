A. Kiska potvrdil autenticitu komunikácie s premiérom

Bratislava 26. februára (TASR) – Exprezident a predseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska v stredu na tlačovej konferencii potvrdil autenticitu komunikácie medzi ním a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorú zverejnil poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS). Komunikácia súvisí s prípadom údajného vydierania Kisku predsedom Smeru-SD Robertom Ficom pri voľbe ústavných sudcov. Pellegrini považuje zverejnenie komunikácie za zúfalé divadlo.



Kiska podľa svojich slov nevedel, že má Dostál zverejnené informácie k dispozícii a komunikáciu sám odmietal zverejniť. „Ja nebudem nikdy zverejňovať súkromnú komunikáciu,“ vysvetlil. Myslí si, že by mala takéto veci vyšetrovať polícia.



„Táto komunikácia neobsahuje nič, čo sa týka pozemkových a daňových problémov Kisku. Predseda vlády sa nikdy nezníži na úroveň Andreja Kisku a nezverejní výhražnú komunikáciu jedného z Kiskových poradcov,“ reagovala hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková.



Dostál na sociálnej sieti zverejnil časť uznesenia o zastavení trestného stíhania vo veci údajného vydierania Kisku. To bolo zastavené v septembri minulého roku. Trestné oznámenie podal Dostál. Z uznesenia vyplýva, že Kiska ukázal vyšetrovateľovi SMS správy medzi ním a premiérom.



V správach Kiska písal, že mu Fico cez predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára odkázal, že ho má vymenovať za predsedu Ústavného súdu alebo bude proti nemu do parlamentu „predložená nejaká správa“. Pellegrini mal odpísať, že Fico chce odísť, a na oplátku mal ponúkať „veľmi konštruktívny dialóg a snahu o upokojenie situácie na všetkých frontoch“. Podľa Pellegriniho bola „nejaká správa“ akousi odpoveďou na každoročnú správu o stave republiky. „Išlo by preto o formu politického súboja, na čom ja nevidím nič zvláštne, čo je legálny nástroj práce parlamentu,“ uviedol vyšetrovateľovi.