Kiska: Rozhodnutiu Zuzany Čaputovej rozumiem a plne ju chápem

Bratislava 20. júna (TASR) - Bývalý prezident SR Andrej Kiska pri oznámení Zuzany Čaputovej nekandidovať na post hlavy štátu necíti hnev ani sklamanie, ale skôr smútok. Rozumie jej a plne ju aj chápe. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Keď človek vchádza do politiky s čistým odhodlaním pomôcť a dostane za to urážky a nenávisť, je to krutá facka. Zažil som to," uviedol Kiska. Prezidentka je podľa neho ešte v podstatne ťažšej situácii. "Samotná funkcia dostáva človeka do mimoriadne osamotenej pozície. Kto to nezažil, ťažko to precíti. Položme si otázku my všetci, ktorí ju máme radi. Spravili sme všetko preto, aby cítila prezidentka našu podporu a kandidovala znova," pýta sa bývalá hlava štátu.



Kiska verí, že v budúcoročných voľbách znova vyhrá kandidát, na ktorého budeme môcť byť hrdí.



Prezidentka SR v utorok informovala, že nebude opätovne kandidovať v budúcoročných voľbách na post hlavy štátu. Tie sa majú uskutočniť počas jari v roku 2024.