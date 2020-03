A. Kiska sa v utorok stretne s I. Matovičom

Bratislava 2. marca (TASR) - Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa v utorok (3. 3.) stretne s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Urobí tak po prijatí u prezidentky Zuzany Čaputovej. Pre TASR to potvrdil Kiska. Strana Za ľudí chce, aby budúca vláda mala vysoký odborný a morálny kredit.



"Sme pripravení pomôcť zmene na Slovensku, na to sme dostali mandát od voličov a urobíme všetko preto, aby sme naplnili tie priority, ktoré sme sľúbili voličom," povedal Kiska.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa chce stretnúť s lídrami Sme rodina, SaS a Za ľudí. Ak sa potvrdí, že chcú vstúpiť do koalície, poverí zostavením novej vlády lídra OĽaNO Igora Matoviča.