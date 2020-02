A. Kiska: Za videom o pozemkovom spore je človek blízky Smeru-SD

Bratislava 17. februára (TASR) - Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska poskytne orgánom činným v trestnom konaní meno človeka, ktorý údajne stojí za zverejneným videom o jeho pozemkovom spore. Podľa jeho informácií má ísť o človeka blízkeho strane Smer-SD. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii.



"Dostal som signál, že nejde o jediné video a bude zverejnené ďalšie z rovnakého zdroja," povedal Kiska. Odkazuje, že sa nenechá zastrašiť. Kiska požiadal etických hekerov, aby mu pomohli zistiť, kto bol odosielateľom videa. Políciu zároveň vyzval, aby začala v súvislosti s videom konať. "Polícia má právo a možnosť požiadať spoločnosť Google o spoluprácu a o zistenie, kto túto nahrávku poslal a kto bol jej objednávateľom," uviedol Kiska.



Podotkol, že experti na videá poukázali na to, že kamera bola postavená na biliardovom stole, záznam bol robený z profesionálnej kamery a zvuk bol dodatočne zmixovaný.



Kiska tiež avizoval, že je pripravený pred študentmi diskutovať s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom na Paneurópskej vysokej škole. Diskusia by sa podľa neho mohla uskutočniť vo štvrtok (20. 2.) alebo v piatok (21. 2.).



Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini v nedeľnej diskusnej relácii RTVS nechcel komentovať medializované video. Odmietol vytváranie dojmu, že by to bolo na objednávku Smeru. Poslanec parlamentu Erik Tomáš (Smer-SD) si tiež myslí, že za videom nie je nikto zo Smeru-SD, video majú riešiť orgány činné v trestnom konaní, dodal v relácii TV Markíza.



Vo videu sa Michal Šuliga a Milan Reichel rozprávajú o Kiskovej kauze s pozemkami vo Veľkom Slavkove, ktorá sa dostala na súd. Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. Šuliga bol jedným zo svedkov. Vo videu tvrdí, že Kiska vedel, že sa mu predáva nezákonne vydržaný pozemok.