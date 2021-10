Koščálová: Tretiu dávku nepotrebujú zaočkovaní, ktorí prekonali covid

Bratislava 7. októbra (TASR) – Tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 môžu ľudia s oslabenou imunitou dostať už štyri týždne po druhej, keďže je pre nich súčasťou základnej očkovacej schémy. Pre ostatné skupiny predstavuje posilňovaciu dávku, ktorá sa môže podať najskôr po šiestich mesiacoch. Vo štvrtok to uviedla Alena Koščálová z konzília odborníkov.



Na tretiu dávku majú nárok všetci imunikompromitovaní. Ich očkovanie má byť spustené ako prvé. Už teraz môžu požiadať svojho lekára o potvrdenie o tom, že patria do rizikovej skupiny. Časť pacientov bude notifikovaná esemeskou.







Posilňovacia dávka je určená pre ľudí nad 55 rokov, ľudí s rizikovými ochoreniami, ktoré môžu znamenať ťažký priebeh ochorenia. Do tretej skupiny patria ľudia vystavení zvýšenému riziku nákazy, napríklad zdravotníci alebo zamestnanci zariadení sociálnych služieb. Zohľadňovať sa bude rizikovosť a čas podania druhej dávky.



„Tretia dávka sa nevzťahuje na tých, ktorí absolvovali plné očkovanie a zároveň prekonali COVID-19. Tí ju nepotrebujú," upozornila Koščálová.



Pripravené je očkovanie aj pre deti od päť do 11 rokov, hovorí členka konzília Elena Prokopová. „Bude prebiehať zhruba v rovnakom časovom rozhraní ako očkovanie treťou dávkou," avizovala. Pripomenula, že bude len na žiadosť rodiča a po doporučení špecialistu.



Členky konzília zároveň uviedli, že podporujú bezplatné PCR testovanie pre tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu očkovať.