A. Letanovská končí v predsedníctve strany Demokrati

Na snímke Andrea Letanovská. Foto: TASR - Pavol Zachar

Letanovská bola volebnou líderkou strany v posledných voľbách do Národnej rady (NR) SR.

Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Andrea Letanovská končí v predsedníctve mimoparlamentnej strany Demokrati. Ide o jej rozhodnutie. Odôvodnila ho tým, že sa chce naplno vrátiť k medicíne a akademickej práci. Naďalej však zostáva členkou strany. TASR o tom informovala hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková.

„Ďakujem Demokratom za priestor, podporu a chuť meniť Slovensko. Venovala som tejto misii všetko čas, energiu aj odhodlanie robiť politiku čestne a v prospech občanov,“ skonštatovala Letanovská. Jej prácu vyzdvihol líder strany Jaroslav Naď. „Vážime si jej prácu aj to, že zostáva aktívnou členkou,“ okomentoval.

Letanovská bola volebnou líderkou strany v posledných voľbách do Národnej rady (NR) SR. Bola vtedy na prvom mieste kandidátnej listiny. Vtedajší šéf strany a expremiér Eduard Heger bol až druhý.
