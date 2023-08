A. Letanovská: Našimi najbližšími partnermi sú PS a KDH

Bratislava 7. augusta (TASR) - Pre stranu Demokrati sú najbližšími partnermi subjekty Progresívne Slovensko (PS) a KDH. Povolebnú spoluprácu si vedia predstaviť aj so stranami SaS a OĽANO a priatelia, no v prípadnej vláde by nemohli byť ich lídri Richard Sulík a Igor Matovič.



Volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská v pondelok zdôraznila, že zo spolupráce vylúčili aktérov hádok, no nie samotné strany. Dodala, že si vie predstaviť, že by v spoločnej vláde boli PS a KDH. "Keď potrebujeme riešiť pre Slovensko dôležité veci a priniesť riešenia, ktoré nás navedú naspäť na cestu prosperity, tak si to viem predstaviť a musíme si to predstaviť aj viacerí, nielen my," dodala.



Voľby do Národnej rady SR budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.