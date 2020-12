A. Letanovská: Pozitívom roka bola odhodlanosť zdravotníkov

Bratislava 28. decembra (TASR) – Za jednu z najpozitívnejších zmien v slovenskom zdravotníctve za rok 2020 považuje koaličná poslankyňa a členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Andrea Letanovská (Za ľudí) odhodlanosť, kolegialitu a spolupatričnosť, akú ukázali slovenskí zdravotníci pri odstraňovaní následkov pandémie nového koronavírusu. Povedala to pre TASR v bilancii uplynulého roka z jej pohľadu.



Poukázala na to, že už aj pred vypuknutím koronakrízy boli mnohé pracoviská veľmi poddimenzované personálom, veľmi ťažko pokrývali prevádzku a zdravotníci pracovali mnoho hodín nadčasov, často v nevhodných podmienkach. "To, čoho sú schopní teraz, je pre nezainteresovaného veľmi ťažko predstaviteľné a aj pre mňa ťažko popísateľné slovami," komentovala.



Rovnako pozitívne hodnotí aj výsledky slovenských vedcov. "Keď zvážime podmienky, v akých pracujú slovenskí vedci, tak ich výsledky a patenty, ktoré vznikli v posledných mesiacoch, sú veľmi obdivuhodné a myslím, že v zahraničí získali viac ocenenia ako doma," komentovala Letanovská, podľa ktorej ide o slovenské špecifikum.



Myslí si, že práve pandémia nového koronavírusu bola najväčším problémom, akému čelilo nielen slovenské zdravotníctvo, a to nielen v roku 2020, ale aj za posledné desaťročia. "Keby som mala popísať, v čom je situácia u nás horšia ako v niektorých iných, podobne rozvinutých krajinách, tak by som musela vyzdvihnúť personálnu krízu v zdravotníctve," tvrdí koaličná poslankyňa.



Poznamenala, že tento stav trvá už niekoľko rokov, postupne sa zhoršuje. Podľa jej slov to veľmi tesne súvisí so zlým nastavením financovania a riadenia zdravotníctva. Poukázala na dlhodobé podfinancovanie rezortu zdravotníctva, s veľmi ťažko obhájiteľnými tokmi financovania a veľkú nerovnomernosť, či až nespravodlivosť alokácie zdrojov. To malo podľa Letanovskej za následok, že niektoré profesie a špecializácie zdravotníckych pracovníkov sa začali vyľudňovať.



"Napriek rastúcej potrebe počtu sestier, ďalšieho odborného personálu a niektorých lekárskych špecializácií nedošlo k žiadnym systematickým krokom na zastavenie, prípadne zvrátenie trendu. Aj preto je situácia u nás ťažšia ako u našich susedov," poznamenala.



Letanovská dodala, že za premárnenú príležitosť v rezorte zdravotníctva v rámci tohto roka považuje prípravu zásadných reforiem a zmeny financovania zdravotníctva.