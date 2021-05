A. Letanovská vystúpila zo strany Za ľudí

Bratislava 8. mája (TASR) - Bývalá poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Letanovská vystúpila z koaličnej strany Za ľudí. Informovala o tom na sociálnej sieti. Strana podľa nej nenaplnila potenciál na to, aby bola reprezentantom slušnosti, odbornosti a kultivovanej politiky. Nepáči sa jej ani to, ako stranu vedie predsedníčka Veronika Remišová.



Remišová podľa Letanovskej nedokázala uchopiť a rozvíjať odkaz zakladateľa strany. "V celom jej pôsobení bolo mnoho zaváhaní a neschopnosť zaujať jasný, zrozumiteľný a zásadový postoj, ktorý by reprezentoval postoje väčšiny kľúčových osobností poslaneckého klubu a predsedníctva, kulminovala počas koaličnej krízy zo začiatku marca tohto roku," skonštatovala.



Exposlankyňa a doterajšia členka predsedníctva strany kritizuje Remišovú aj za jej reakciu pri aktuálnej kauze ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorú otvorila opozícia. Predsedníčka strany sa Kolíkovej podľa nej zastala "veľmi vlažne, neskoro, akoby nútene, a tým ju nemilosrdne predhodila nielen opozícii, ale aj krvilačným koaličným partnerom". Správanie Remišovej označila za "poslednú kvapku". "Môj pohár schopnosti akceptácie absurdity a nečistoty politiky pretiekol a už ďalej nebude Veronika Remišová a zvyšok vlády jednať aj v mojom mene," deklarovala.



Zo strany Za ľudí odišli nedávno aj poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek.