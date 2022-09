A. Liška: K poškodeniu hrobov v Ladomirovej podľa pamiatkarov nedošlo

Bratislava 28. septembra (TASR) - K poškodeniu vojnových hrobov v Ladomirovej podľa pamiatkového úradu nedošlo. Uviedol to odborný radca Krajského pamiatkového úradu v Prešove Anton Liška, prizvaný na stredajší Zahraničný výbor Národnej rady (NR) SR. Historik Martin Drobňák, ďalší hosť výboru, zároveň upozornil, že nemožno hovoriť o ruskom vojnovom cintoríne, keďže sú na ňom pochované obete oboch bojujúcich strán. Výbor sa mal venovať šíreniu hoaxov a propagandy v súvislosti s vyjadreniami generálneho prokurátora Maroša Žilinku o údajnom zničení hrobov ruských vojakov v Ladomirovej, nebol však uznášaniaschopný.



"Na základe dlhodobého výskumu problematiky sme dospeli k záveru, že skutok tak, ako bol popísaný generálnym prokurátorom, sa určite nestal," skonštatoval Liška. Myslí si, že vec bola zbytočne zmedializovaná v prospech ruskej propagandy. Ako zdôvodnil, nedošlo k poškodeniu vojnových hrobov, nevidí ani negatívny úmysel zo strany starostu, keďže povinnosť starať sa o vojnové hroby vyplýva obci zo zákona.



Ako vysvetlil Liška, v zákone nie je presne definované, či je súčasťou vojnového hrobu aj nadzemná časť. Poškodené obrubníky mala podľa neho obec ako správkyňa cintorína právo odstrániť. Zároveň upozornil, že obrubníky neboli na miestach, kde sa vojnové hroby nachádzali. Pamiatkový úrad podľa neho pripravuje metodiku, ako by mali byť obnovované vojnové cintoríny.



Podľa historika Martina Drobňáka, ktorý sa téme dlhodobo venuje, treba poopraviť minimálne tvrdenie generálneho prokurátora, že išlo o 270 ruských vojakov. "Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny boli budované tak, aby tam boli pochované obete spoločne, bez rozdielu toho, za ktorú armádu padli. To je memento, ktoré má hlboký odkaz aj dnes," poznamenal.



Drobňák vysvetľuje, že na cintoríne sú podľa archívnej zložky pochovaní vojaci neznámej národnosti. Mohlo ich byť 270 alebo 282. Na základe bádania zistili mená 24 vojakov rakúsko-uhorských vojakov, ktorí zahynuli v okolí Ladomirovej, a 20 ruských vojakov padlých počas prvej svetovej vojny. Podotkol, že s prípadmi zneužitia vojnového cintorína na vojnovú propagandu sa už stretli.



Zahraničný výbor NR SR k šíreniu hoaxov a ruskej propagandy v stredu nebol uznášaniaschopný. Chýbali poslanci koalície aj opozície. Neprišiel ani prizvaný generálny prokurátor, neúčasť zdôvodnil zahraničnou pracovnou cestou.



Žilinka na sociálnej sieti avizoval prešetrenie zásahu do hrobových miest vojakov Ruskej cárskej armády v obci Ladomirová v Prešovskom kraji. Polícia označila informácie o zničení cintorína za hoax, ktorý šíri ruské veľvyslanectvo na Slovensku.