A. Lovász: Národnostné vysielanie musí reagovať na digitálnu dobu

Bratislava 20. augusta (TASR) – Národnostné vysielanie RTVS bude musieť reagovať na zmenu prístupu používateľov, pokles doterajších mediatypov a narastajúcu preferenciu disponibility nových technológií približujúcich mediálny obsah. Pri prezentácii komplexnej správy o stave a rozvoji národnostného vysielania za roky 2011 - 2019 na štvrtkovom zasadnutí Rady RTVS to skonštatoval riaditeľ sekcie národnostného vysielania verejnoprávneho média Attila Lovász.



"Už dnes je evidentný pokles sledovanosti rozhlasového mediatypu. Udržanie súčasného dosahu, keď národnostné rozhlasové vysielanie RTVS oslovuje približne 154.000 stálych poslucháčov, nebudeme môcť udržať bez revolučnej zmeny v prístupe a využitia nových technológií," upozornil Lovász. Prioritnou výzvou do budúcnosti je preto podľa neho výroba verejnoprávneho národnostného obsahu pre webové priestory a prispôsobovanie sa digitálnej dobe.



Lovász deklaroval aktívny prístup verejnoprávneho vysielateľa k tejto zmene, týkajúci sa rozhlasového i televízneho národnostného vysielania. V tejto súvislosti vníma ako jednu z ďalších veľkých úloh vytvorenie plnohodnotného spravodajského informačného webu pre veľké národnostné menšiny a informačných webov pre málopočetné národnosti s primeranou investíciou do marketingu webových obsahov.



Pri bilancii predchádzajúcich desiatich rokov zvýraznil zvýšenie času národnostného programu vo vysielaní. "V prípade rómskeho vysielania sa v porovnaní rokov 2011 - 2019 strojnásobil, vysielanie pre maďarskú národnostnú menšinu sa zdvojnásobilo," konkretizoval. Poukázal aj na zvýšenie trhového podielu v prípade rozhlasového vysielania. "Kým v roku 2011 sa pohybovalo na úrovni 1 až 1,5 percenta, v súčasnosti je to podľa odhadov na úrovni 3,7 percenta, národnostné vysielanie má 154.000 stálych poslucháčov," uviedol Lovász.



Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorý sa spolu s ďalšími členmi Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) zúčastnil na zasadnutí Rady RTVS, formuloval viacero pripomienok členov výboru k národnostnému vysielaniu RTVS. "Týkajú sa obsahu vysielania, synchronizácie národnostného vysielania referujúcej o dianí v rôznych regiónoch, zlepšenia spolupráce RTVS s národnostnými spolkami a združeniami, zvýšenia jazykovej kompetencie redaktorov i zlepšenia propagácie národnostných relácií," povedal. Za najproblematickejšiu tému, ktorá už dlhodobo budí najväčšiu diskusiu, označil zvýšenie časovej kapacity národnostného vysielania.



Predseda Rady RTVS Igor Gallo upozornil, že téma zvýšenia vysielacieho času už dlhodobo naráža na limity súčasnej legislatívy a modelu financovania RTVS s možnosťou ponúknuť nové programové služby. Člen VNMES za rusínsku menšinu Peter Medviď rozumie týmto limitom, upozorňuje však na schopnosť využiť súčasný stav. "Počas veľkých športových podujatí ide národnostné vysielanie na Dvojke do úzadia a nie je nahradené, rovnako nie celkom rozumiem, prečo má cez leto či obdobie na prelome rokov výroba národnostných magazínov prestávku," skonštatoval.



Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš v diskusii upozornil, že pri akejkoľvek časovej kapacite národnostného vysielania bude dôležitá adresnosť obsahu. "Je potrebné mať koncepciu a vedieť, čo vlastne príslušníci jednotlivých národnostných menšín očakávajú od vysielania," zdôraznil.