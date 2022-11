A. Mayer: Odchod lekárov môže ohroziť urgentnú starostlivosť v UNB

Bratislava 24. novembra (TASR) – Prípadný odchod lekárov môže ohroziť poskytovanie urgentnej starostlivosti v niektorých pracoviskách Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Vo štvrtok to vyhlásil jej riaditeľ Alexander Mayer. Verí, že napokon príde medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) k dohode a lekári výpovede stiahnu.



"Ak k tomu nepríde, budeme musieť prejsť do poskytovania starostlivosti len pre urgentných pacientov," vyhlásil riaditeľ. Priblížil, že UNB eviduje výpovede približne 470 lekárov, čo predstavuje takmer tretinu.



Primárnou úlohou je udržať v prevádzke urgentné pohotovosti. UNB požiadala o výpomoc všetky nemocnice v rámci Bratislavy, tiež nemocnicu v Malackách. "Situácia je veľmi vážna," zdôraznil Mayer.



V blízkej dobe očakáva doručenie inštrukcií z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR o prípadnom rušení plánovaných operácií. "Znamená to, že prestaneme vykonávať plánované výkony v rámci nemocníc na území celej republiky," podotkol s tým, že by išlo o postupné vypínanie plánovaných úkonov.