Ravasz:Do obcí boli poslané informácie o koronavíruse v rómskom jazyku

Bratislava 14. marca (TASR) - Do 272 obcí boli rozposlané najdôležitejšie informácie o novom koronavíruse v rómskom jazyku. Informoval o tom na sociálnej sieti splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.



Ravasz tvrdí, že nepostrehol, že by sa téme prevencie šírenia nového koronavírusu v rómskych komunitách špecificky venovala súčasná alebo formujúca sa nová vláda. "Preto sme tento týždeň z vlastnej iniciatívy spoločne s úradmi a organizáciami, ktoré sa venujú rómskym komunitám, pripravili opatrenia na prevenciu a zlepšenie informovanosti o novom koronavíruse," uviedol Ravasz.



Podľa splnomocnenca pre rómske komunity treba dosiahnuť, aby si obyvatelia uvedomili riziká, no neprepadli panike. Informovanosťou chce Ravasz dosiahnuť aj to, aby sa ľudia správali zodpovedne k sebe aj ostatným, spolupracovali, dobrovoľne zostali doma a obmedzili svoj pohyb. "Plánujeme aj ďalšie kroky, o ktorých vás budeme priebežne informovať," poznamenal Ravasz.



Na informáciách v rómskom jazyku spolupracoval Ravasz so splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóom Bukovszkým. Ako o tom Bukovszky informuje na sociálnej sieti, ľuďom, ktorí žijú v rusínskych a ukrajinských obciach, poslali tiež informácie v rusínskom a ukrajinskom jazyku prostredníctvom mailu. Ľudia dostali aj informácie v maďarčine, ako uviedol Bukovszky.