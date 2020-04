Ravasz: Navrhnuté kroky vlády pre marginalizované komunity sú rizikové

Bratislava 1. apríla (TASR) - Je dobré, že sa vláda SR konečne začala venovať aj téme šírenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných komunitách, ale kroky, ktoré navrhla sú vysoko rizikové. Myslí si to odchádzajúci splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).



"Zoznam vybraných obcí je neobhájiteľný, sú tam napríklad aj integrované komunity, na Slovensku nemáme stovky osád bez vody, rýchlosť šírenia vírusu odborníci odhadujú oveľa nižšie ako bolo prezentované, eurofondy sa nerozkradli, ale idú i na platy rekordného počtu terénnych pracovníkov, ktorí sú kľúčoví pri akomkoľvek riešení a na ktorých sa spolieha aj plán vlády," povedal Ravasz s tým, aby neboli všetci hádzaní do jedného vreca.



Pripomína, že príklady nedodržania karantény možno nájsť aj medzi majoritou. "Takáto komunikácia vlády stigmatizuje rómske komunity a vyvoláva strach – ako medzi Rómami, tak aj Nerómami," skonštatoval. Ak sa má plošne testovať, tak by sa to podľa jeho slov malo týkať nie len rómskej komunity, ale aj ostatných rizikových skupín, ako napríklad domovy seniorov či predavačky.



Štát bude s pomocou vojenských lekárov od piatka (3. 4.) masívne testovať obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na možnú prítomnosť infekcie SARS-CoV-2. Na stredajšom brífingu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO). Cieľom je podľa neho zistiť skutočný stav a zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami.