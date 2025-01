Odborník: Útokom chladnými zbraňami sa nedá predchádzať

Bratislava 16. januára (TASR) - Útokom nožom či inými chladnými zbraňami sa nedá predchádzať. Reagovať je potrebné okamžite, pričom sa ráta s určitou dojazdovou dobou zásahových jednotiek. Pre TASR to uviedol vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline Andrej Veľas. Reagoval na štvrtkovú tragédiu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.



"Útokom chladných zbraní sa nedá predchádzať, pretože na všetkých vchodoch by museli byť detekčné rámy a obsluha. Zariadenia musia obsluhovať zamestnanci súkromnej bezpečnostnej služby," uviedol. Podobným útokom podľa neho nezabránia ani kamerové systémy. Znížiť straty na ľudských životoch či zdraví môžu podľa neho školenia personálu, ktorého reakcia musí byť okamžitá.



Veľas doplnil, že ide o útok na mäkký cieľ. Samotný názov podľa neho vychádza z toho, že cieľ nie je chránený skoro žiadnymi, respektíve minimálnymi opatreniami, čo využíva útočník. "V zahraničí je podobných útokov oveľa viac, ale každé zvyšovanie bezpečnosti zasahuje do práv a slobôd ľudí," dodal.



Po útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi hlásia dvoch mŕtvych. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby takisto potvrdilo, že jedného pacienta so stredne ťažkými poraneniami transportovali do nemocnice v Poprade. Počet ďalších zranených zatiaľ nie je známy. Podozrivého žiaka už polícia zadržala.