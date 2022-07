A. Világi: Odísť z vládnej koalície a zostať vo vláde nedáva zmysel

Bratislava 16. júla (TASR) - Odísť z vládnej koalície a zostať vo vláde nedáva zmysel. Myslí si to politologička z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Aneta Világi. Prívlastok vládna koalícia podľa jej slov určuje, že pôjde o strany, ktoré sa dohodli na spolupráci vo vládnutí. Skonštatovala to v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou a výrokmi lídra SaS Richarda Sulíka, že jeho strana už nie je v koalícii.



Világi pripomenula, že podobná situácia sa stala aj v minulosti, keď SNS vypovedala koaličnú zmluvu. Vtedy však podľa nej išlo o kratšie časové obdobie. "Pokiaľ by to, čo deklaruje SaS, a teda odchod z koalície, ale zároveň to, že by zostali vo vláde, malo pretrvávať dlhšie obdobie, tak naozaj ide o vec, ktorá nie je tradičná ani štandardná," vyhlásila politologička.



Ak by sa koaličná zmluva mala prispôsobiť aktuálnym reálnym podmienkam, tak by to podľa nej malo odraziť posilnenie SaS v parlamente a zároveň oslabenie iných koaličných partnerov. "Vládne posty nie sú nekonečné. Buď by museli vymyslieť nový post, alebo by inštitucionálne posilnenie SaS muselo ísť na úkor nejakého koaličného partnera," vysvetlila Világi pre TASR.



Požiadavku SaS na odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) možno podľa politologičky vnímať tiež ako snahu o posilnenie postavenia SaS vo vláde. "Práve post ministra financií je kľúčový pre to, čo strana SaS dlhodobo presadzuje v rámci svojich volebných sľubov," uviedla s tým, že pre liberálov je dôležité, aby minister financií uvažoval podobne ako oni.



"Pokiaľ by sme sa pozerali len na vyjadrenia, tak naozaj to vyzerá tak, akoby žiadna dohoda a posun žiadnym smerom nebol možný. Ale pamätáme si, že takéto silné vyjadrenia zo strany obidvoch koaličných partnerov tu už boli," pripomenula Világi a dodala, že sa vtedy predsa len našiel spôsob, ako ostať vo vláde. Momentálne podľa nej vyzerá byť veľmi nepravdepodobné, že by sa situácia dala vyriešiť bezbolestne. "Či už na jednej alebo druhej strane," uzavrela.