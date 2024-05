A. Világi: Útok na premiéra môže ovplyvniť kampaň v eurovoľbách

Bratislava 15. mája (TASR) - Útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) môže ovplyvniť kampaň v eurovoľbách v zmysle kritiky liberálnych prúdov a ich radikalizácie. Pre TASR to skonštatovala politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi. Odsúdiť treba podľa nej nekultivovanie verejného zmýšľania a debaty v poslednom období. Útok označila za neprípustný v akejkoľvek demokratickej krajine.



"Koaličné strany útok budú využívať ako nástroj na prezentáciu, že je potrebné bojovať proti liberalizmu," uviedla politologička s tým, že EÚ je takisto organizácia zastávajúca liberalizmus. Ako doplnila, využiť to môžu ako jednu z kritík, že sa časť spoločnosti zradikalizovala a útočí na tých, ktorí obhajujú tradičné hodnoty a suverénne postoje krajiny.



Podotkla, že k fyzickému útoku prispeli aj politici nenávistnými kampaňami a šírením nenávistných myšlienok vo verejnom diskurze. Rovnako, ak sa voči nim nevyhradzovali a prehliadali to. "Už na to upozorňovali odborníci, aj niektoré politické osobnosti hovorili o tom, že podporovanie nenávistných prejavov v spoločnosti zo strany elít je niečo, čo nemá obdobu a nemá to priestor v demokracii preto, lebo to môže mať veľké následky," upozornila.



Je podľa nej úlohou intelektuálnych aj politických elít vždy zastaviť nenávistné alebo vulgárne prejavy. "Povedať, že toto je hranica, za ktorú my nejdeme, ktorú je potrebné v spoločnosti potláčať, a nie to tolerovať alebo podporovať ešte navyše," zdôraznila. Ak bol strelec motivovaný politickým presvedčením, porušil tak podľa nej základné princípy demokracie, a to aj tolerancie a slobody zmýšľania.