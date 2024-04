A. Záborská: Na Slovensko sa po mečiarizme pozeralo cez prsty

Bratislava 29. apríla (TASR) - Na Slovensko sa v časoch po mečiarizme pozeralo cez prsty, spomína na obdobie svojho príchodu do Európskeho parlamentu Anna Záborská, ktorá bola europoslankyňou 15 rokov. Slovensko si 1. mája pripomína 20 rokov od svojho vstupu do Európskej únie.



"Od samého začiatku sme si uvedomovali, že sme noví. Na Slovensko sa v časoch po mečiarizme pozeralo cez prsty a svoju pozíciu sme si museli vydobyť. Že sme to dobre zvládli, o tom svedčí naše postavenie ako v EP, tak v Európskej komisii," uviedla pre TASR jedna z prvých slovenských europoslancov.



Záborská bola pred vstupom Slovenska do EÚ pozorovateľkou. "Takže som sa za ten čas s prácou, ale aj budovami ako tak zblížila. Nebolo to jednoduché. Hneď v prvom volebnom období som bola zvolená za predsedníčku parlamentného výboru, a tak som do toho vhupla rovnými nohami. Bola to užitočná skúsenosť pre celých pätnásť rokov," poznamenala pre TASR.



V europarlamente sa cítila veľmi dobre. "Prostredie som zažívala veľmi familiárne, lebo mojim prioritným jazykom bola francúzština a preto vzťahy s ľuďmi - Francúzmi, ktorí to prostredie v Štrasburgu aj Bruseli vytvárali, boli veľmi blízke," doplnila Záborská.



Ako europoslankyňa sa venovala rôznorodým témam. "Chudoba, hlavne chudoba žien a deti, rozvojová politika, násilie, zosúladenie rodinného a pracovného života, rodinné podnikanie, ale aj veci z medicíny, cirkulárna ekonomika či označovanie potravín," doplnila.