A. Zemanová bude prijímať návrhy na záchranu Žitného ostrova

Bratislava 2. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová (SaS) spustila národný projekt záchrany Žitného ostrova. Poslankyňa chce, aby ľudia našli efektívne riešenia, ktoré zabránia znečisteniu podzemných vôd cez chránenú vodohospodársku oblasť Žitného ostrova. Odborníci a aktivisti môžu posielať svoje nápady na webovú stránku poslankyne. Informovala o tom v utorok na tlačovej konferencii.



Nápady bude Zemanová zbierať do konca leta. Následne ich prekonzultuje s odborníkmi a predloží vláde. "Mám predstavu, ako by to mohlo fungovať, ale mojím cieľom je neobmedzovať ľudí s riešeniami, ktoré by mohli prísť. Je to otvorená databáza a už dnes nám ľudia píšu," poznamenala Zemanová. Ako príklad spomenula haváriu v Slovnafte, kde rôzni ľudia predstavili udržateľné riešenie, ktoré zachránilo ostrov od znečistenia.



"Tu nejde o sanáciu jednotlivých zdrojov a skládok, prioritou je zastaviť toxický mrak na území, na ktorom sa infiltruje voda do Žitného ostrova," hovorí Zemanová.



Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek deklaroval, že rezort bude partnerom budúcich riešení ochrany ostrova, ktoré vzniknú z projektu. "V tomto prípade sa pre nás stala prioritou ochrana vôd, jasne sme to deklarovali. Je to možno na úkor nejakých investícií v nasledujúcich rokoch, ale vždy je to lacnejšie, ako keby sme museli sanovať prípadné ekologické havárie," povedal Galek. Skonštatoval tiež, že ak sa má ropovod Družba prepojiť s rafinériou vo Schwechate, tak jedine mimo Žitného ostrova. Zrušenie ropovodu cez ostrov vláda uviedla aj vo svojom programovom vyhlásení.



Bratislavský samosprávny kraj podľa jeho predsedu Juraja Drobu požiadal o vyradenie projektu ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline s trasovaním cez Žitný ostrov zo zoznamu kandidátskych projektov spoločného záujmu (PCI) v oblasti ropnej infraštruktúry.