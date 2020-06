REAKCIE na odchod prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského

Bratislava 30. júna (TASR) - Nedôvera Milana Lučanského voči súčasnému vedeniu Ministerstva vnútra (MV) SR potvrdzuje obavy z politizácie polície. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini v reakcii na rozhodnutie Lučanského odísť z čela Policajného zboru.



"Skutočnosť, že Milan Lučanský nedôveruje súčasnému vedeniu ministerstva vnútra, potvrdzuje naše obavy, že sa začal proces politizácie polície s cieľom účelovo slúžiť novej moci," napísal Pellegrini. Lučanskému sa poďakoval za dva roky "korektnej a intenzívnej spolupráce".



Expremiér uviedol, že si váži jeho rozvahu a skúsenosť na poste, pretože odštartoval očistu politického a spoločenského života. "Pod jeho vedením si polícia uvoľnila ruky, bola objasnená vražda dvoch mladých ľudí, rozložila sa sieť vyvolených, ktorí skončili vo väzbe a čaká ich spravodlivý súd," dodal.



Lučanský v utorok oznámil, že odstupuje z funkcie policajného prezidenta, požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. augustu. Uviedol, že tak ako on nemá dôveru súčasného vedenia ministerstva vnútra, ono zase nemá jeho. Argumentuje tým, že sa nezhoduje s vedením rezortu na ďalšom chode polície a nechce niesť zodpovednosť za to, že vedenie ministerstva vnútra politizuje políciu.



J. Blanár: Odchod M. Lučanského je ohrozením nezávislosti polície

Podpredseda opozičného Smeru-SD Juraj Blanár dôrazne odmieta snahy vládnej koalície o politizáciu Policajného zboru (PZ) SR. Reagoval tak na odchod Milana Lučanského z postu šéfa PZ. Dodal, že ide o ohrozenie nezávislosti polície.



"Ministerstvo vnútra už teraz siahlo na právomoci šéfa polície, čím z neho chce spraviť bábku vo svojich rukách. Takéto snahy nie sú demokratické, ale len prispievajú k vnášaniu Matovičových praktík do radov polície," povedal pre TASR Blanár. Ide podľa neho o vážne ohrozenie nezávislosti polície, "čo v rukách súčasného premiéra (Igora Matoviča - pozn. TASR) považujeme za reálne nebezpečenstvo, že bude zneužívaná polícia proti občanom a na politické ciele".



Obavy Smeru-SD o nezávislosť a odbornosť pri výkone svojej činnosti potvrdil podľa Blanára Lučanský. "Aj napriek tomu, že sme za našej vlády nastavili nové pravidlá voľby šéfa policajtov, tak sa Matovičov minister vnútra (Roman Mikulec - pozn. TASR) neustále snažil spochybňovať úspechy polície i jej samotnú činnosť," dodal. Logickým vyústením je podľa neho utorkové odstúpenie policajného prezidenta, ktorý odmieta niesť zodpovednosť za to, "že vedenie ministerstva vnútra politizuje políciu".



"Lučanský, za ktorého vedenia sa Policajnému zboru SR podarilo mnoho úspechov v boji s organizovaným zločinom i pri odkrývaní zneužívania právomocí viacerých činiteľov, nechce 'niesť zodpovednosť za začínajúci úpadok dobre vybudovaného Policajného zboru', ktorý nedokáže ovplyvniť," skonštatoval podpredseda Smeru-SD.



M. Šipoš: Odchod M. Lučanského je začiatok očisty Policajného zboru

Rozhodnutie Milana Lučanského považuje hnutie OĽaNO za začiatok očisty Policajného zboru. Pre TASR to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. "Lučanský je človek pevne prepojený so štruktúrami bývalej vládnej garnitúry. Ide o človeka Roberta Kaliňáka a Denisy Sakovej," tvrdí Šipoš.



Hnutie OĽaNO podľa slov Šipoša bojuje za očistu polície, prokuratúry a súdnictva. "Naším cieľom je zabezpečiť spravodlivosť pre všetkých a rovnosť pred zákonom. Preto rozhodnutie pána Lučanského považujeme za začiatok očisty Policajného zboru a koniec ochrany tzv. našich ľudí," uviedol.



Saková: Prácu Lučanského považujem za profesionálnu, hovoria zaňho jeho výsledky

a Milana Lučanského hovoria výsledky, ktoré dosiahol Policajný zbor pod jeho vedením, aj výsledky celého jeho pôsobenia v polícii. Pre TASR to uviedla exministerka vnútra Denisa Saková v reakcii na jeho odchod z vedenia polície.



"Ja osobne považujem jeho prácu za vysoko profesionálnu a spoľahlivú a touto cestou sa mu chcem poďakovať. Som zvedavá na posun polície po odchode Milana Lučanského, najmä v období potenciálneho návratu druhej vlny koronakrízy," skonštatovala Saková.



Exministerka doplnila, že svoje kvality Lučanský ukázal aj počas koronakrízy pri koordinácii policajných zložiek pri hraničných kontrolách, karanténe osád a podobne.



A. Zemanová: Lučanský nemal dôveru ministra vnútra



Odchádzajúci policajný prezident Milan Lučanský zrejme nemal dôveru ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), pričom táto dôvera je do budúcna základom. Povedala to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Podpredseda Národnej rady (NR) SR a strany Za ľudí Juraj Šeliga podotkol, že Lučanský nemal ani jeho dôveru. Zemanová dodala, že o mene nového šéfa polície ešte v koalícii nehovorili. Jeho výber má byť v kompetencii hnutia OĽaNO.



"Zjavne pán Lučanský nemá dôveru ministra vnútra a to je základ, aby tam tá dôvera bola. Keď pán Lučanský odíde, je dôležité, aby sa policajným prezidentom stal človek, ktorý bude mať dôveru ministra vnútra, ale aj človek, ktorý bude odvolateľný v prípade, že nebude konať tak, ako má, nebude konať pre spoločnosť," skonštatovala Zemanová. O menách kandidátov na post šéfa polície v koalícii podľa jej slov zatiaľ nehovorili. Zdôraznila, že je to plne v kompetencii hnutia OĽaNO.



V súvislosti s rizikom druhej vlny pandémie nového koronavírusu skonštatovala, že nikto nie je nenahraditeľný a sú nastavené opatrenia, ktoré by sa mali prijať, takže by to nemusela ohroziť zmena na pozícii policajného prezidenta. Poznamenala, že zrejme bude potrebné riešiť lokálne ohniská nákazy, pričom policajný prezident túto prácu neorganizuje.



Šeliga sa Lučanskému na sociálnej sieti poďakoval napriek tomu, že nemal jeho dôveru. Ocenil jeho prácu vo vedení Policajného zboru. Podotkol, že to bolo nepochybne lepšie ako za jeho predchodcu. Pripomenul zároveň, že na tento post musí prísť niekto "lepší, kto rozviaže policajtom ruky a dodá sebavedomie pri odhaľovaní a vyšetrovaní všetkých trestných činov".



"Nevyčítam Lučanskému veci, ktoré urobil dobre, ale skôr veci, ktoré, naopak, neurobil. Ako šéf policajnej inšpekcie za vlády Smeru-SD nemal výsledky napriek tomu, že mnohí mali vedomosť o veľmi vážnych podozreniach z politizácie a infiltrácie mafie na najvyššie miesta v polícii. Tieto podozrenia neskôr potvrdilo aj vyšetrovanie vraždy a sledovania novinára, avšak ani jeden vysoký funkcionár nebol dôsledne vyšetrovaný a potrestaný," dodala vicepremiérka a podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Tvrdí, že Lučanského do funkcie dosadila vláda Smeru-SD "po politickej kamufláži cez akože nezávislý výber". Podotkla, že dôveryhodnosť polície je jedným z najhorších ukazovateľov Slovenska.



