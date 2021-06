A. Zemanová nevidí v hlasovaní Pčolinských porušenie koaličnej zmluvy

Bratislava 8. júna (TASR) - Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová nepovažuje za porušenie koaličnej zmluvy to, že Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská (obaja Sme rodina) budú hlasovať v Národnej rade (NR) SR za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Hovorí, že ide skôr o akúsi výhradu vo svedomí, pričom o tom Pčolinský dopredu informoval. Poukázala na to, že koalícia má v pléne ústavnú väčšinu. Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš Mikulca označil za záruku nezávislosti polície a deklaroval mu podporu klubu OĽANO. Vyjadrenie Pčolinského komentovať nechcel. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga reagoval na informácie o rozhodnutí Pčolinských tým, že ide o závažnú vec. Považuje za prirodzené, že zástupcovia Sme rodina s Mikulcom budú ešte rokovať.



"Je to osobitná situácia, ktorú vnímajú v rámci fungovania spravodlivosti. Nevnímam to ako porušenie koaličnej zmluvy, vnímam to skôr ako výhradu vo svedomí, že im to jednoducho nedá a uplatnia si ju pri hlasovaní," povedala Zemanová na margo rozhodnutia Pčolinských. Za podstatnú považuje diskusiu v koalícii, pričom partnerov podľa jej slov Pčolinský na koaličnej rade informoval o svojom postoji a dôvodoch. Myslí si, že u nich je to v tom aj istá osobná stránka. Pripomenula, že koalícia má v pléne NRSR ústavnú väčšinu. Podčiarkla preto, že ak bude zvyšok koalície jednotný pri hlasovaní o vyslovení nedôvery Mikulcovi, situáciu ustoja.



"Výroky pána Pčolinského nateraz nebudeme bližšie komentovať. Pokiaľ sa niekto domnieva, že je v moci ministra vnútra akokoľvek ovplyvňovať vyšetrovanie či prepúšťanie z väzby podozrivých osôb, je na veľkom omyle. Tieto časy definitívne skončili, orgány činné v trestnom konaní konajú nezávisle a bez politických vplyvov," uviedol Šipoš. Mikulec podľa neho dôsledne háji verejný záujem a je zárukou nezávislosti polície. "Má plnú podporu poslaneckého klubu OĽANO," uzavrel.



"Tieto informácie som zachytil z médií, je to mimoriadne vážna vec. V najbližších dňoch považujem za prirodzené, že sa stretnú zástupcovia Sme rodina s pánom Mikulcom a budú ešte rokovať a vysvetlia si veci tak, aby koalícia mohla v pokoji pokračovať," reagoval Šeliga.



Smer-SD v utorok podal návrh na vyslovenie nedôvery Mikulcovi. Chce ho odvolávať v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Chcú, aby sa mimoriadna schôdza o odvolávaní konala počas riadnej schôdze NR SR, ktorá sa má začať 15. júna.



Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi svoju podporu. Za odvolanie ministra však plánujú hlasovať predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa za hnutie Adriana Pčolinská. Mikulec nemá ich dôveru.