A. Zemanová: SaS o odchode z koalície neuvažuje

Bratislava 26. júna (TASR) - Strana SaS o odchode z koalície neuvažuje. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS v Národnej rade SR Anna Zemanová to uviedla v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Určite nie," uviedla na otázku, či liberáli zvažujú odchod z koalície. Podľa Zemanovej je SaS v koalícii hlasom rozumu a je aj želaním voličov liberálov, aby to tak ostalo.



Špekulácie o možnom odchode SaS z koalície sa vynorili po opätovnom vyostrení vzťahov, súvisiace s hlasovaním o protiinflačnom balíku a verbálnych útokoch zo strany ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorý, naopak, z "rozbíjania" vzťahov obvinil SaS.



V sobotu (25. 6.) Matovič na tlačovej konferencii vyzval SaS k zmiereniu, liberáli v reakcii upozornili, že ak by Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, prestal by útočiť. Strana deklarovala, že ďalší postup ešte oznámi.