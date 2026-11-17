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Absolventi výcviku NOS sa zúčastnili na cvičení v americkej Indiane
V americkom prostredí ich čakali nové výzvy, odlišné postupy aj príležitosť porovnať si schopnosti.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Absolventi výcviku Národných obranných síl (NOS) sa zúčastnili na výcviku s príslušníkmi Národnej gardy amerického štátu Indiana. Do USA vycestovalo 32 absolventov druhej fázy výcviku. V americkom prostredí ich čakali nové výzvy, odlišné postupy aj príležitosť porovnať si schopnosti. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo obrany (MO) SR. Cenné skúsenosti získalo aj velenie NOS.
„Naším cieľom je, aby Národné obranné sily neboli iba o absolvovaní základného výcviku, ale aby ponúkali priestor na ďalší odborný rast, získavanie skúseností a zdokonaľovanie schopností. Výcvik v Indiane nám umožnil porovnať naše postupy s americkými partnermi a získať poznatky, ktoré dokážeme využiť pri príprave ďalších absolventov. Zároveň je to dôkaz, že aj občania, ktorí sa rozhodnú venovať čas obrane Slovenska, môžu dostať príležitosť absolvovať kvalitný výcvik na medzinárodnej úrovni,“ uviedol veliteľ NOS Ladislav Kisel.
Priamo v Indiane bol aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). O konkrétnej podobe výcviku, možnostiach spolupráce a výmene odborných skúseností rokoval s predstaviteľmi veliteľstva Národnej gardy Indiany.
„Na vlastné oči sme videli, na akej vysokej úrovni funguje Národná garda v Indiane. Ich výcvikové centrá ponúkajú široké možnosti a skúsenosti, ktoré vieme využiť aj pri budovaní našich Národných obranných síl. Je to zároveň jasný odkaz všetkým, ktorí uvažujú o vstupe do NOS, že ich odhodlanie a ochota pripraviť sa na obranu vlasti im môžu otvoriť dvere aj k výcviku v zahraničí. Chceme, aby Národné obranné sily boli projektom, ktorý ľuďom ponúka nové príležitosti a zároveň posilňuje bezpečnosť Slovenska,“ uviedol Kaliňák.
Súčasťou pracovnej návštevy boli aj rokovania na najvyššej politickej úrovni. Kaliňáka prijal guvernér štátu Indiana Mike Braun. Minister tiež rokoval s kongresmanmi Marlinom Stutzmanom a Jeffersonom Shreveom. Rozprával sa s nimi o možnostiach prehlbovania spolupráce. Rezort obrany dodal, že spolupráca s Indianou trvá už viac ako 30 rokov.
„Naším cieľom je, aby Národné obranné sily neboli iba o absolvovaní základného výcviku, ale aby ponúkali priestor na ďalší odborný rast, získavanie skúseností a zdokonaľovanie schopností. Výcvik v Indiane nám umožnil porovnať naše postupy s americkými partnermi a získať poznatky, ktoré dokážeme využiť pri príprave ďalších absolventov. Zároveň je to dôkaz, že aj občania, ktorí sa rozhodnú venovať čas obrane Slovenska, môžu dostať príležitosť absolvovať kvalitný výcvik na medzinárodnej úrovni,“ uviedol veliteľ NOS Ladislav Kisel.
Priamo v Indiane bol aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). O konkrétnej podobe výcviku, možnostiach spolupráce a výmene odborných skúseností rokoval s predstaviteľmi veliteľstva Národnej gardy Indiany.
„Na vlastné oči sme videli, na akej vysokej úrovni funguje Národná garda v Indiane. Ich výcvikové centrá ponúkajú široké možnosti a skúsenosti, ktoré vieme využiť aj pri budovaní našich Národných obranných síl. Je to zároveň jasný odkaz všetkým, ktorí uvažujú o vstupe do NOS, že ich odhodlanie a ochota pripraviť sa na obranu vlasti im môžu otvoriť dvere aj k výcviku v zahraničí. Chceme, aby Národné obranné sily boli projektom, ktorý ľuďom ponúka nové príležitosti a zároveň posilňuje bezpečnosť Slovenska,“ uviedol Kaliňák.
Súčasťou pracovnej návštevy boli aj rokovania na najvyššej politickej úrovni. Kaliňáka prijal guvernér štátu Indiana Mike Braun. Minister tiež rokoval s kongresmanmi Marlinom Stutzmanom a Jeffersonom Shreveom. Rozprával sa s nimi o možnostiach prehlbovania spolupráce. Rezort obrany dodal, že spolupráca s Indianou trvá už viac ako 30 rokov.