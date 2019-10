Absolventi výmenných programov v USA sa stretnú v Nízkych Tatrách

Bratislava 21. októbra (TASR) – Viac ako 70 úspešných slovenských absolventov Fullbrightovho štipendia, ako aj ďalších deviatich výmenných programov sa stretne v sobotu (26. 10.) na historickom samite Slovak Alumni Engagement Summit Nízkych Tatrách. TASR o tom informovala Jana Illéšová z ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave.



"Podujatie bude zároveň pripomienkou 30. výročia Nežnej revolúcie a preto poskytne priestor na diskusiu o zásadných zmenách, ktorými spoločnosť za uplynulých 30 rokov prešla, ako aj o výzvach, ktorým Slovensko čelí v súčasnosti. Zároveň vytvorí platformu na aktívnu spoluprácu špičkových slovenských odborníkov a lídrov vo vede a výskume, akadémii, neziskovom sektore, štátnej sfére i komerčných profesiách," povedali z ambasády.



Asociácia The Surety & Fidelity Association of America (SFAA) má ambíciu vzbudiť záujem verejnosti o podporu spoločných hodnôt, ktoré posilňujú transatlantické vzťahy a vytvárajú bariéry pre šírenie populizmu, radikalizmu a extrémizmu. Je to podujatie zamerané na štyri rámcové témy - demokraciu, bezpečnosť, udržateľnosť a občiansku angažovanosť.