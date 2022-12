Aby rodiny mohli ostať spolu: Kaufland odovzdal šek so sumou 20000 eur

Bratislava 5. decembra (OTS) - Opäť tak podporil neziskovú organizáciu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a symbolicky prispel k tomu, aby mohli rodiny ostať spolu. A to nielen na Vianoce.



Výťažok z predaja adventného kalendára vo výške 20 000 eur Kaufland venoval na podporu aktivít neziskovej organizácie.



Aj tento rok mohli zákazníci vo všetkých predajniach obchodnej siete Kaufland na Slovensku kúpou adventného kalendára s Medovníčkom podporiť aktivity neziskovej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá sa už viac ako 30 rokov stará o to, aby rodiny zostali spolu. Pomáha nielen deťom, ale aj rodičom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii a hrozí im strata bývania, či dokonca rozpad rodiny.



„Na Slovensku je stále mnoho detí a rodín, ktoré potrebujú našu pomoc, pretože sa dostali do ťažkej situácie a nevedia si sami pomôcť. Preto vítame projekt „Darujte úsmev 2x“, v ktorom každý v tomto predvianočnom období mohol podať pomocnú ruku tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ hovorí Mária Soboličová, manažérka pre pre fundrising a PR neziskovej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.



Symbolický šek so sumou 20 000 eur odovzdal výkonnému riaditeľovi neziskovej organizácie Úsmev ako dar Štefanovi Adamjakovi hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko Samuel Machajdík. Udialo sa tak na slávnostnom mikulášskom gala večeri pod názvom „Mikuláš s Úsmevom“, ktorý bol aj tento rok krásnym vyvrcholením predvianočnej kampane a deťom i dospelým ho priniesol Kaufland Detský festival.



„Charitatívny projekt „Darujte úsmev 2x“ sa v období adventu stal už našou krásnou tradíciou. Sme presvedčení, že každé dieťa má právo na domov, v ktorom môže spokojne žiť spolu so svojimi rodičmi, a preto nás všetkých hreje pri srdci pocit, že sme k tomu mohli aspoň takýmto spôsobom napomôcť,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.