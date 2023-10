Aby sa ženy cítili úžasne

Bratislava 28. októbra(OTS) - Svojimi ikonickými produktami na starostlivosť o pleť a telo inšpiruje každú z nás, aby si vytvorila vlastnú svätyňu u seba doma a dopriala si čas na oddych a regeneráciu síl v dnešnom uponáhľanom svete.Málokto to vie, ale pôvodne sa kúpele The Sanctuary Spa zrodili doslova z lásky. Otvoril ich v roku 1977 v londýnskom Covent Garden muž šialene zamilovaný do svojej manželky baleríny. Kúpele boli miestom pokoja a oddychu, kde sa baleríny Kráľovskej opery utiahli, aby si oddýchli a zotavili sa po namáhavých skúškach a predstaveniach. V priebehu rokov kúpele navštívili mnohé známe umelkyne, napríklad Joan Collins, Debbie Harry, Helen Mirren, Emma Thompson a mnohé ďalšie. Každý rok navštívilo Sanctuary Spa viac ako 64-tisíc žien. Kúpele v Covent Garden fungovali neuveriteľných 37 rokov a keď boli v roku 2014 zatvorené, značka prešla veľkou premenou...Zatvorenie kúpeľov samozrejme neznamenalo koniec Sanctuary Spa ako značky. V roku 1988 bola uvedená na trh kolekcia kozmetickej starostlivosti o telo Sanctuary Spa inšpirovaná luxusnými kúpeľmi, vyvinutá s odborníkmi a terapeutmi.Dnes Sanctuary ponúka oveľa viac ako kozmetické výrobky. Dáva predovšetkým ženám priestor na oddych alebo doplnenie energie, či už si môžu na to vyhradiť 30 sekúnd alebo 30 minút denne. Pomáha vytvoriť každej z nás vlastnú svätyňu starostlivosti o seba - nech už náš „spa“ priestor aj samotný rituál vyzerá akokoľvek.Značka Sanctuary Spa vidí svoje poslanie v tom aby ukázala svet, v ktorom každá žena verí, že starostlivosť o seba nie je možnosť, ale nutnosť. Chce podporiť ženy, aby častejšie uprednostnili svoju pohodu pred povinnosťami, ktoré sú neraz neprimerané... Starostlivosť o rodinu a domácnosť vyžaduje od žien množstvo povinností navyše, ktoré muži nemajú. Preto si zaslúžia a skutočne potrebujú aj viac času na relax. Doprajú si ho však?V britskom prieskume sa preukázalo, že 94% žien vo Veľkej Británii pocítilo výhody toho, že si našli čas pre seba, pričom dve tretiny uviedli, že sa cítia pokojnejšie a uvoľnenejšie, menej stresované a úzkostlivé, keď si doprajú denný relax.Zároveň však prieskum odhalil, že 61% žien vo veku 18-65 rokov si dokáže nájsť čas na seba v priemere iba 17 minút a 7 sekúnd denne. Na otázku, koľko času by si v ideálnom prípade chceli dopriať, odpovedali účastníčky prieskumu, že 51 minút a 9 sekúnd denne. A to je dosť veľký nepomer medzi realitou a tým, čo skutočne potrebujeme v starostlivosti o seba.Starostlivosťou o iných strávite významnú časť dňa. Je načase vytvoriť si priestor iba pre seba. Rozmaznávať svoju pokožku, venovať sa iba sebe čo i len na chvíľu. Dopriať si extra horúcu sprchu, extra dlhý kúpeľ, extra kopček „maslovej“ dobroty, ktorý vsiakne do vašej pokožky... Je čas zatvoriť dvere na svete a poddať sa zmyslovému potešeniu z pôžitkárskych výrobkov, aby ste čo najlepšie dokázali využiť drahocenný čas, ktorý ste si vybojovali iba pre seba.Produkty Sanctuary spa sú dostupne v dm drogerie markt a na https://www.vhcosmetics.sk/